Залог здоровой и красивой кожи: эксперт назвала главное условие

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что влияет на состояние кожи

Свежий цвет лица и отсутствие высыпаний – признак здоровой кожи и слаженной, правильной работы всего организма. Что же отвечает за цветущий внешний вид и на что стоит в первую очередь обратить внимание рассказала в instagram нутрициолог Лачина Джанкулиева

Путь к вашей красивой и здоровой коже начинается с правильных пищевых привычек, которые помогают восстановить работу кишечника и улучшить состав микробиома. Микробиом - это главное, чем нужно заниматься на пути к здоровой и красивой коже.

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Наш микробиом - это не только те бактерии, которые живут в кишечнике, но и те, которые живут во рту, на поверхности кожи, то есть везде.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Именно от состояния микробиома, наличия определенных бактерий, зависит состояние нашей кожи. Если баланс "полезных" и "вредных" бактерий нарушается, то появляются:

акне

сыпь

псориаз

розацея

экземы и другие проблемы с кожей.

Еда = это не только энергия, а для кого-то "наслаждение", это еще и вещества, нужные для всех процессов, которые происходят в нашем организме, и ещё еда - это пища для полезных бактерий.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что нужно для улучшения состава микробиома:

убрать сахар в любом виде и все продукты, которые содержат сахар

убрать молочные продукты. И творог и сыры и даже кисломолочку

уменьшить употребление сладких фруктов (банан, виноград...)

убрать если есть показания глютен

убрать рафинированные масла (вызывают воспаление)

убрать все быстрые углевод

Займитесь восстановлением кишечника. Это обязательное условие для здоровой, ровной, красивой и чистой кожи.

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Автор: Аня Бойчук