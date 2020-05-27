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Залог здоровой и красивой кожи: эксперт назвала главное условие

Lite » Красота 27.05.2020 - 08:37
Залог здоровой и красивой кожи: эксперт назвала главное условие
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, что влияет на состояние кожи

Свежий цвет лица и отсутствие высыпаний – признак здоровой кожи и слаженной, правильной работы всего организма. Что же отвечает за цветущий внешний вид и на что стоит в первую очередь обратить внимание рассказала в instagram нутрициолог Лачина Джанкулиева

Путь к вашей красивой и здоровой коже начинается с правильных пищевых привычек, которые помогают восстановить работу кишечника и улучшить состав микробиома. Микробиом - это главное, чем нужно заниматься на пути к здоровой и красивой коже.

Наш микробиом - это не только те бактерии, которые живут в кишечнике, но и те, которые живут во рту, на поверхности кожи, то есть везде.

Залог здоровой и красивой кожи: эксперт назвала главное условие

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Именно от состояния микробиома, наличия определенных бактерий, зависит состояние нашей кожи. Если баланс "полезных" и "вредных" бактерий нарушается, то появляются:

  • акне
  • сыпь
  • псориаз
  • розацея
  • экземы и другие проблемы с кожей.

Еда = это не только энергия, а для кого-то "наслаждение", это еще и вещества, нужные для всех процессов, которые происходят в нашем организме, и ещё еда - это пища для полезных бактерий.

Залог здоровой и красивой кожи: эксперт назвала главное условие
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что нужно для улучшения состава микробиома:

  • убрать сахар в любом виде и все продукты, которые содержат сахар
  • убрать молочные продукты. И творог и сыры и даже кисломолочку
  • уменьшить употребление сладких фруктов (банан, виноград...)
  • убрать если есть показания глютен
  • убрать рафинированные масла (вызывают воспаление)
  • убрать все быстрые углевод

Займитесь восстановлением кишечника. Это обязательное условие для здоровой, ровной, красивой и чистой кожи.

Ранее врач-диетолог Татьяна Лакуста рассказала о пользе клубники на столе.

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Автор: Аня Бойчук

Теги Новости Украины правильное питаниедиетолог
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