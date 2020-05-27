Запорука здорової та красивої шкіри: експерт назвала головну умову

Експерт розповіла, що впливає на стан шкіри
Свіжий колір обличчя і відсутність висипань – ознака здорової шкіри і злагодженої, правильної роботи всього організму. Що ж відповідає за квітучий зовнішній вигляд і на що варто в першу чергу звернути увагу розповіла instagram нутриціолог Лачина Джанкулієва
Шлях до красивої і здорової шкіри починається з правильних харчових звичок, які допомагають відновити роботу кишечника і поліпшити склад мікробіома. Мікробіом - це головне, чим потрібно займатися на шляху до здорової і красивої шкіри.
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Наш мікробіом - це не тільки ті бактерії, які живуть в кишечнику, але і ті, які живуть у роті, на поверхні шкіри, тобто скрізь.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Саме від стану мікробіома, наявності певних бактерій, залежить стан нашої шкіри. Якщо баланс "корисних" і "шкідливих" бактерій порушується, то з'являються:
Їжа = це не тільки енергія, а для когось "насолода", це ще й речовини, потрібні для всіх процесів, які відбуваються в нашому організмі, і ще їжа - це їжа для корисних бактерій.
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Що потрібно для поліпшення складу мікробіома:
Займіться відновленням кишечника. Це обов'язкова умова для здоровою, чистою, красивою і чистою шкіри.
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Автор: Аня Бойчук