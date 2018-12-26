"Колю ботокс": Оля Полякова відверто розповіла про свої б'юті-процедури

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Зірка захоплюється не тільки апаратною косметологією, але і користується послугами майстра з масажу лиця

В особистому влозі на каналі Youtube відома українська співачка Оля Полякова публікує не тільки відео з концертів і backstage-зйомки, але й розповідає про себе.

Нещодавно вона поділилася інформацією про те, які косметологічні процедури вона робить.

Скріншот: Оля Полякова і кращий спосіб бути найкрасивішою! (відео: youtube.com)

"Я люблю процедуру, яка називається радіолифтинг. Коли я роблю цю процедуру, у мене ввечері завжди запитують, чому я така гарна, що я зробила з лицем", - зізналася зірка своїм шанувальникам.

"І взагалі, апаратна косметологія — моя улюблена, як, втім і у всіх голлівудських зірок. Дженніфер Лопес і всі інші, хто виглядає добре, всі користуються цим методом. А ось фотоомолодження робити не можу, тому що сильно сліпить очі", - поділилася своїм досвідом Оля Поялкова.

Скріншот: Оля Полякова і кращий спосіб бути найкрасивішою! (відео: youtube.com)

Не дивлячись на те, що косметолог визнає, що шкіра у Олі сама по собі хороша завдяки генетиці, і над нею не доводиться багато працювати, все ж Полякова присвячує багато часу для того, щоб утримувати в хорошому стані те, що дано природою.

"Доглянуту жінку відразу видно, тому що доглянута шкіра завжди блищить і сяє, а у тих, хто не стежить за шкірою, вона тьмяна, шорстка", - вважає зірка.

Крім того, співачка поділилася і більш інтимними подробицями догляду за собою. Вона розповіла, як рятується від небажаних волосся на тілі.

"Я раніше користувалася дідівським методом, і драла свої волосся смолою кожні три тижні. Це дуже болісно, тому я спробувала, і лазер і фотоепіляцію, не зовсім довела до кінця, але обов'язково дороблю", - зізналася Оля своїм глядачам.

Крім того шанувальники почули ще одне зізнання від зірки.

"Я повинна зізнатися — я теж колю ботокс. І роблю це з 23 років, оскільки у мене дуже сильно виражена "зморшка гордія", - сказала вона.

Скріншот: Оля Полякова і кращий спосіб бути найкрасивішою! (відео: youtube.com)

Далі Оля проходить карбоксітерапію, це безін'єкційна процедура проникнення гіалуронової кислоти з поверхні шкіри прямо в клітину. Дуже щільний графік зірки не дозволяє зробити тривалий реабілітаційний період (після уколів гіалуронової кислоти на шкірі на деякий час можуть залишитися синці), тому вона максимально уникає ін'єкцій.

Крім того ми писали про те, що Оля Полякова і співак DZIDZIO вже прокоментували пікантні моменти зі знімального майданчика другої частини української комедії "Свінгери".

Також Полякова викликала палкі суперечки в мережі після публікації фото в облягаючій леопардовій сукні, спровокувавши чутки про вагітність.



Як ми писали, Даша Астаф'єва розповіла про поцілунок з Олею Поляковою під час зйомок другої частини української комедії "Свінгери".

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