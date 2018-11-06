"Вичавлює всю енергію": медики назвали напій, який шкодить організму сильніше, ніж алкоголь

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Регулярне вживання цього напою здатне призвести до руйнування органів

Лікарі назвали напій, який здатний витягувати всю життєву енергію і призводить до виснаження клітин органів і тканин в організмі. Про це пише "24apteka".

Відомий лікар, кандидат медичних наук Анатолій Печинка назвав напій, який може завдати організму людини більшої шкоди, ніж міцні алкогольні напої. Це енергетичні напої, які містять велику дозу кофеїну. Він пояснив, що енергетики висмоктують з тіла всю енергію.

"Такі напої викликають виснаження енергетичних запасів у клітинах органів і тканин, подразнюють органи травлення, вичавлюють з організму всю можливу енергію. Енергетичні напої надають більш агресивний вплив на внутрішні органи, ніж міцна горілка", - розповів кандидат медичних наук.

Він зазначив, що зловживання енергетичними напоями підвищує ризик виникнення серйозних захворювань шлунково-кишкового тракту та серцево-судинної системи.

Також енергетики дуже негативно впливають на психічне здоров'я людини. Після постійного вживання, людина стає дратівливою і нервовою і у неї порушується сон.

Але найбільшої шкоди, на думку Анатолія Печинки, енергетичні напої наносять печінці людини.

"В слабоалкогольних напоях міститься велика кількість цукру, присутні ароматизатори, харчові синтетичні барвники, стабілізатори смаку, нерідко там можна виявити ще й сурогати алкоголю. Така гримуча суміш повільно, але впевнено отруює печінку, яка змушена розщеплювати алкоголь і виводити його з організму", - розповів лікар.

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Відео: РБК-Україна