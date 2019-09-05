"Вивела ідеальну формулу": Катерина Кухар поділилася секретом плоского животика

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар зазначила, що тренується до сніданку

Катерина Кухар не часто ділиться з шанувальниками якимись "корисностями". Однак цього разу українська прима-балерина вирішила все ж побалувати багатотисячну армію фоловерів корисними порадами. Суддя нового сезону Танці з зірками 2019 розповіла, з яких корисних звичок починається її день. При цьому до цього Кухар відверто зізналася в труднощах нового сезону Танці з зірками 2019.

Але перший справою Кухар поділилася поетичними думками з приводу початку осені.

“Відчуваю осінь на губах... Дерева скидають листя, готуючись до ознобу холодів, а ми, навпаки, утеплюються, як капустяні листи.... Але, не варто розслаблятися і робити це зі своїм тілом, готуючись до холодів і відкладаючи жирові прошарки, щоб випадково не замерзнути.... Підготувала для вас пост про ідеальний сніданок і мою morning routine", - пише Катерина.

Балерина уточнює, що її день починається не з кави, а з зарядки.

“Спочатку я качаю прес, спину і руки протягом 15 хвилин. Для плоского живота обов'язково кручу хулахуп. І важливий ритуал для пробудження — склянку води з лимоном, бажано, за півгодини до їжі. На сніданок обираю кава з лимоном і кардамоном, обожнюю вдихати його аромат і налаштовуватися на новий день. Далі я снідаю маленьким бутербродом (хліб, обов'язково з борошна грубого помелу) або шматочком сиру.

Дозволяю собі з'їсти шоколадну цукерку. Після сніданку я вирушаю на двогодинне заняття. Такий режим дозволяє моєму животу залишатися плоским, незважаючи на те, що у мене двоє діток", — розповідає Куха.

“І я вивела для себе ідеальну формулу — «обсяги плоского «ранкового» живота!» Якщо першим ділом, встаючи з ліжка, ви відправляєтеся на килимок і починаєте день з зарядки — гарний настрій і відмінна фізична форма вам забезпечені. А потім можна приступати до сніданку", - підсумувала прима-балерина.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники Катерини також поспішили залишити свої коментарі під її новим постом. Деякі коментарі - з гумором:

“Ха, і у мене є формула плоского живота. Ідеальна. Поки лежиш в ліжку на спині, він плоский. Як встав, зовсім навпаки Тому раджу залишатися довше в формі, тобто в ліжку"

"Коли мені кажуть "ви будете вранці про це шкодувати" - я віддаю перевагу прокидатися після обіду"

“Ви молода прекрасна жінка, що викликає виключно позитивні емоції.Коли я дивлюся на вас, таку тендітну і жіночну, мені здається, що ви з іншої планети...Таких як ви цього вже немає"

“Як?!! Такі фізичні навантаження в театрі і все одно потрібна зарядка для плоского живота? Катерина, Ви гідні захоплення не тільки з приводу Вашого таланту і краси. Але і за те, що в такій професії Ви виконали найвище призначення жінки, що народили двох дітей. Бравіссімо"

Скріншот коментарів: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська захопила заявою під час ефіру Танці з зірками. Співачка також відвідала другий прямий ефір і згадала, як брала участь ще в першому сезоні.