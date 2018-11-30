Как вырастить счастливого ребенка: психологи дали несколько важных советов

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Эксперты объяснили, что нужно исключить из жизни ребенка

Специалисты рассказали, что нужно исключить из жизни ребенка для того, чтобы он вырос здоровым, счастливым и уверенным в себе. Об этом пишет "Сегодня".

Родители очень часто навязывают детям штампы, которые им самим прививали в детстве. Но жизнь меняется, поэтому многие вещи становятся неактуальными. Психологи выделили 12 вещей, от которых нужно избавить ребенка, чтобы он вырос счастливым.

1. Производить нужное впечатление на других.

Эксперты отмечают, что нет никакой необходимости производить нужное впечатление на окружающих. Особенно, если для этого нужно прикидываться, надевать маску и становиться тем, кем на самом деле не являешься. Это может сослужить плохую службу в будущем, так как изначально это поможет заполучить нужные связи, но в последствии человека раскроют. Пусть в жизни ребенка всегда будут те, кому он понравится и наоборот.

2. Навешивание ярлыков.

Этот процесс дети перенимают от родителей и в будущем они точно также навешивают ярлыки на людей или события, вне зависимости от того, понимают они их или нет. Избавьте детей от стереотипного мышления.

3. Привычка критиковать.

Психологи рекомендуют отучить себя и ребенка от негативной оценки окружающих. Люди разные и не всегда они соответствуют ожиданиям.

4. Привычка жаловаться.

Все люди иногда жалуются на других людей, на ситуации, на события. Но только личное отношение к этим вещам может вызывать негативные эмоции. Ребенку это совершенно не нужно.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

5. Привычка защищаться.

Каждый имеет полное право на свою точку зрения. Однако психологи советуют не доводить отстаивание своего мнения до абсурда, если нет возможности принять чужую.

6. Постоянный контроль.

Не стоит пытаться контролировать абсолютно все в жизни. Жизнь идет, в ней бывают сложные моменты, вне зависимости от того, нравиться это или нет. Самый лучший способ – это позволить жизни быть такой, как она есть.

7. Ощущение чувства вины.

Перестать ощущать чувство вины и обвинять других – это взять полную ответственность за свою жизнь. Никто не виноват в том, что происходит с твоей жизнью, так же, как и ты не виноват в том, что происходит с другими. Это аксиома.

8. Спокойное восприятие изменений.

Изменения происходят в жизни каждого человека, и они неизбежны. Они необходимы для того, чтобы человек развивался. Не нужно им сопротивляться, нужно просто принимать их и это даст возможность изменить жизнь к лучшему.

9. Страхи.

В основном все страхи живут в голове у человека, он сам их создает. Их нужно воспринимать только как намеки на то, что в жизни происходит что-то не так. Внешние изменения возможны только если меняется внутреннее отношение.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

10. Прошлое.

Психологи рекомендуют не зацикливаться на том, что уже было. Прошлое нужно отпускать и жить в настоящем, даже если будущее пугающее и непонятное.

11. Оправдания.

На самом деле они никому не нужны, так как оправдание – это признак слабости и граничат с желанием защищаться. Оправдывая себя и свое отсутствие действия, человек препятствует своему развитию.

12. Ожидания.

Ребенка нужно научить не надевать на себя чужие ожидание, а также свои собственные. Никто никому ничего не должен, и чаще всего бывает так, что никто не пытался обидеть или задеть своим поведением. А обида – это наше собственное проецирование, так как мы ожидали от человека другое поведение.

Напомним, ранее мы писали о том, что психолог рассказал, как защитить ребенка от стресса и страхов.

А также рассказывали о том, что украинцам дали совет, как поговорить с ребенком о войне и терроризме.

Видео: РБК-Украина