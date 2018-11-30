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Як виростити щасливу дитину: психологи дали кілька важливих рад

Lite » Краса і здоров'я 30.11.2018 - 20:07
Як виростити щасливу дитину: психологи дали кілька важливих рад
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Експерти пояснили, що потрібно виключити з життя дитини

Фахівці рассказали, що потрібно виключити з життя дитини для того, щоб вона виросла здоровою, щасливою і впевненою у собі. Про це пише "Сьогодні".

Батьки дуже часто нав'язують дітям штампи, які їм самим прищеплювали в дитинстві. Але життя змінюється, тому багато речей стають неактуальними. Психологи виділили 12 речей, від яких потрібно позбавити дитину, щоб вона виросла щасливою.

1. Справляти потрібне враження на інших.

Експерти відзначають, що немає ніякої необхідності справляти потрібне враження на оточуючих. Особливо, якщо для цього потрібно прикидатися, надягати маску і ставати тим, ким насправді не є. Це може послужити погану службу в майбутньому, так як спочатку це допоможе дістати потрібні зв'язки, але надалі людину розкриють. Нехай в житті дитини завжди будуть ті, кому вона сподобається і навпаки.

2. Навішування ярликів.

Цей процес діти переймають від батьків і в майбутньому вони так само понавішують ярлики на людей або події, незалежно від того, розуміють вони їх чи ні. Позбавте дітей від стереотипного мислення.

3. Звичка критикувати.

Психологи рекомендують відучити себе і дитину від негативної оцінки оточуючих. Люди різні і не завжди вони відповідають очікуванням.

4. Звичка скаржитися.

Всі люди іноді скаржаться на інших людей, ситуації, події. Але тільки особисте ставлення до цих речей може викликати негативні емоції. Дитині це абсолютно не потрібно.

Як виростити щасливу дитину: психологи дали кілька важливих рад

Ілюстративне фото (pixabay.com)

5. Звичка захищатися.

Кожен має повне право на свою точку зору. Однак психологи радять не доводити відстоювання своєї думки до абсурду, якщо немає можливості прийняти чужу.

6. Постійний контроль.

Не варто намагатися контролювати абсолютно все в житті. Життя йде, в ній бувають складні моменти, незалежно від того, подобається це чи ні. Самий кращий спосіб – це дозволити життю бути таким, як воно є.

7. Відчуття почуття провини.

Перестати відчувати почуття провини і звинувачувати інших – це взяти повну відповідальність за своє життя. Ніхто не винен в тому, що відбувається з твоїм життям, так само, як і ти не винен в тому, що відбувається з іншими. Це аксіома.

8. Спокійне сприйняття змін.

Зміни відбуваються в житті кожної людини, і вони неминучі. Вони необхідні для того, щоб людина розвивалася. Не треба їм чинити опір, потрібно просто приймати їх і це дасть можливість змінити життя на краще.

9. Страхи.

В основному всі страхи живуть в голові у людини, він сам їх створює. Їх потрібно сприймати тільки як натяки на те, що в житті відбувається щось не так. Зовнішні зміни можливі тільки якщо змінюється внутрішнє ставлення.

Як виростити щасливу дитину: психологи дали кілька важливих рад

Ілюстративне фото (pixabay.com)

10. Минуле.

Психологи рекомендують не зациклюватися на тому, що вже було. Минуле треба відпускати і жити в сьогоденні, навіть якщо майбутнє страшне і незрозуміле.

11. Виправдання.

Насправді вони нікому не потрібні, так як виправдання – це ознака слабкості і межує з бажанням захищатися. Виправдовуючи себе і свою відсутність дії, людина перешкоджає своєму розвитку.

12. Очікування.

Дитину потрібно навчити не надягати на себе чужі очікування, а також свої власні. Ніхто нікому нічого не винен, і найчастіше буває так, що ніхто не намагався образити чи зачепити своєю поведінкою. А образа – це наше власне проектування, так як ми очікували від людини іншої поведінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що психолог розповів, як захистити дитину від стресу і страхів.

А також розповідали про те, що українцям дали пораду, як поговорити з дитиною про війну і тероризмі.

Відео: РБК-Україна

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