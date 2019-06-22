Как выглядеть свежей после перелета: секреты Анны Седоковой

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица часто летает и поделилась своими секретами

Известная певица Анна Седокова много времени проводит в самолетах - ведь нужно летать на концерты, да и отпуск никто не отменял. При этом ей всегда нужно хорошо выглядеть, ведь она постоянно находится под пристальным вниманием. На своей странице в Instagram артистка поделилась своими секретами красоты.

"С корабля на бал - устарело. Настроение на сегодня: с самолета на выпускные. Являясь частым гостем авиакомпаний - делюсь с вами главными советами, чтобы после перелета выглядеть fresh, особенно, когда у вас важные планы на этот день", - отметила Анна.

Иллюстративное фото (instagram.com/annaupgraded)

Как выглядеть свежей после перелета:



До вылета обязательно сделайте увлажняющую маску для лица и волос, нанесите увлажняющий крем;

Иллюстративное фото (pexels.com)

Избегайте до и во время перелета жирной пищи, организм испытывает стресс, не добавляйте дополнительный дискомфорт желудку;

Пейте много воды и откажитесь от кофе и алкогольных напитков, чтобы лицо не отекало;

Иллюстративное фото (pexels.com)

В течении полёта пользуйтесь термальной водой, чтобы освежить кожу, ведь воздух в самолете очень сухой, и капли для глаз, чтобы слизистая не пересыхала;

Откажитесь от макияжа. Косметика сушит кожу и закупоривает поры. Используйте сыворотку, увлажняющий крем и ВВ-крем, он поможет влаге задержаться в коже.

Иллюстративное фото (pexels.com)

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