ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Как выглядеть свежей после перелета: секреты Анны Седоковой

Lite » Красота 22.06.2019 - 18:31
Как выглядеть свежей после перелета: секреты Анны Седоковой
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица часто летает и поделилась своими секретами

Известная певица Анна Седокова много времени проводит в самолетах - ведь нужно летать на концерты, да и отпуск никто не отменял. При этом ей всегда нужно хорошо выглядеть, ведь она постоянно находится под пристальным вниманием. На своей странице в Instagram артистка поделилась своими секретами красоты.

"С корабля на бал - устарело. Настроение на сегодня: с самолета на выпускные. Являясь частым гостем авиакомпаний - делюсь с вами главными советами, чтобы после перелета выглядеть fresh, особенно, когда у вас важные планы на этот день", - отметила Анна.

Как выглядеть свежей после перелета: секреты Анны Седоковой

Иллюстративное фото (instagram.com/annaupgraded)

Как выглядеть свежей после перелета:

До вылета обязательно сделайте увлажняющую маску для лица и волос, нанесите увлажняющий крем;

Как выглядеть свежей после перелета: секреты Анны Седоковой

Иллюстративное фото (pexels.com)

Избегайте до и во время перелета жирной пищи, организм испытывает стресс, не добавляйте дополнительный дискомфорт желудку;

Пейте много воды и откажитесь от кофе и алкогольных напитков, чтобы лицо не отекало;

Как выглядеть свежей после перелета: секреты Анны Седоковой

Иллюстративное фото (pexels.com)

В течении полёта пользуйтесь термальной водой, чтобы освежить кожу, ведь воздух в самолете очень сухой, и капли для глаз, чтобы слизистая не пересыхала;

Откажитесь от макияжа. Косметика сушит кожу и закупоривает поры. Используйте сыворотку, увлажняющий крем  и ВВ-крем, он поможет влаге задержаться в коже.

Как выглядеть свежей после перелета: секреты Анны Седоковой

Иллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, Анна Седокова рассказала, как ухаживать за волосами летом.

Ранее победительница Холостяк 9 Дария Квиткова поделилась секретами похудения.

К слову, Анна Седокова поделилась рецептами скраба в домашних условиях из простых продуктов

Точка кипения: топ-5 самых "горячих" знаменитостей на отдыхе Вот это формы! Анна Седокова засыпала сеть жаркими фото в купальнике
Новости Украины Анна Седоковакрасота
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь