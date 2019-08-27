ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Тренер "Зважені та щасливі" назвала лучшее упражнение для эффективного сжигания жира

Lite » Красота 27.08.2019 - 17:31
Тренер "Зважені та щасливі" назвала лучшее упражнение для эффективного сжигания жира
Марина Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Даже один комплекс упражнений поможет быть в тонусе и отличной форме

29 августа в 19:00 на телеканале СТБ стартует девятый сезон самого весомого проекта страны "Зважені та щасливі". Ведущая – Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская, Иракли Макацария. Марина поделилась с читателями LITE лучшим упражнением для сброса веса, которое запросто можно выполнять дома, на природе, в зале – везде, когда есть время. Отговорки не принимаются!

Берпи – комплексное, многосуставное, плиометрическое упражнение. Одно из лучших для проработки почти всех мышечных групп, развития выносливости и сжигания жира.

"При нехватке времени достаточно провести тренировку из 100 берпи за 8-10 минут, чтобы проработать все тело. Регулярное выполнение берпи быстро разгоняет метаболизм и стимулирует эндокринную систему к выбросу гормонов роста. Развивает взрывную силу", - комментирует тренер "Зважених та щасливих".

Не требует никакого оборудования для тренировок. Для новичков достаточно начать с 10 раз, при этом увеличивая каждый раз их количество.

При выполнении берпи в работу включаются 90% мышц. Дыхание учащается, пульс разгоняется до 160-180 ударов в минуту при интенсивном выполнении.

Наибольшей нагрузке подвергаются следующие группы:

  • Квадрицепсы
  • Задняя поверхность бедра
  • Разгибатели спины
  • Мышцы пресса
  • Грудные мышцы
  • Трицепс мышцы
  • Мышцы предплечья
  • Икроножные мышцы

Что такое берпи и как правильно выполнять?

Почти все мышцы работают в динамическом режиме. Мышцы пресса работают в статике только в момент опускания на пол.

Метод выполнения упрощенного берпи:

  • Станьте ровно, ноги на ширине плеч.
  • Опуститесь вниз и поставьте ладошки на пол впереди стоп.
  • Прыжком отбросьте ноги назад.
  • Зафиксируйте положение Планка без прогиба в поясничном отделе.
  • Любым доступным способом опуститесь до касания пола грудью.
  • Вернитесь в положение Планка.
  • С прыжком поставьте стопы максимально близко к ладоням.
  • Выпрямитесь и станьте в положение стоя.
  • Сделайте прыжок вверх и одновременно соедините руки над головой.

Классическое берпи делают с отжиманием, но это может делать тренированный человек или спортсмен.

Напомним, ранее еще один тренер шоу "Зважені та щасливі" Иракли Макацария назвал топ-5 советов для красивого тела! Иракли очень активно готовится к новому сезона Зважені та щасливі на СТБ!

Также не так давно Иракли Макацария порассуждал о талантах будущей жены. Завидный холостяк отметил, что было бы неплохо, чтобы его избранница умела петь.

Диетолог предупредила о топ-5 опасных последствиях жира на животе Ключ к успеху: простые истины, которые помогут вам похудеть
Новости Украины похудениефитнес-тренер
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь