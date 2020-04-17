"Вы самая красивая": Настя Каменских поделилась секретами выбора любимых кремов

Настя советует всегда смотреть на состав уходовых средств
Настя Каменских не перестает делиться ежедневной мотивацией. Напомним, что с понедельника исполнительница запустила онлайн-курс “Жизнь в стиле NK”, в рамках которого каждый день дает какие-то советы по поводу питания, ухода за собой и развития. Как отмечает Настя, пятницу, 17 апреля лучше посвятить уходу за кожей. И здесь Настя затронула очень важную тему — как правильно выбирать кремы и на какие компоненты в их составе следует обращать особое внимание.
Каменских перечислила вещества в составе кремов и уходовых средств, которых стоит максимально избегать.
“Я всегда уделяю этой теме особое внимание, ведь в первую очередь, я женщина и мне всегда хочется выглядеть красиво и свежо. А еще я часто нахожусь под пристальным прицелом камер и чтобы кожа всегда выглядела на снимках идеально, мне нужно очень тщательно за ней ухаживать. Поэтому я обращаю особое внимание на состав своих кремов. Хочу рассказать вам о тех веществах, которых лучше избегать в их составе”, — подчеркивает певица.
Далее Настя перечислила топ-3 вредных вещества в составе кремов:
“Кстати, в косметике они “прячутся” под разными названиями”, — замечает Настя.
Как обычно Настя также дала обязательное задание на сегодня в рамках мотивационного курса “Жизнь в стиле NK”.
“Возьмите баночку своего любимого крема и проверьте его компоненты. Возможно, стоит пересмотреть свой уход? Но помните, что любой уход за собой начинается с любви к себе! Подойдите к зеркалу, улыбнитесь себе и скажите, что вы красивая”, — мотивирует Настя.
Напомним, ранее Настя Каменских рассекретила весь свой рацион на день.