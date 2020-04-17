"Вы самая красивая": Настя Каменских поделилась секретами выбора любимых кремов

Настя Каменских не перестает делиться ежедневной мотивацией. Напомним, что с понедельника исполнительница запустила онлайн-курс “Жизнь в стиле NK”, в рамках которого каждый день дает какие-то советы по поводу питания, ухода за собой и развития. Как отмечает Настя, пятницу, 17 апреля лучше посвятить уходу за кожей. И здесь Настя затронула очень важную тему — как правильно выбирать кремы и на какие компоненты в их составе следует обращать особое внимание.

Каменских перечислила вещества в составе кремов и уходовых средств, которых стоит максимально избегать.

“Я всегда уделяю этой теме особое внимание, ведь в первую очередь, я женщина и мне всегда хочется выглядеть красиво и свежо. А еще я часто нахожусь под пристальным прицелом камер и чтобы кожа всегда выглядела на снимках идеально, мне нужно очень тщательно за ней ухаживать. Поэтому я обращаю особое внимание на состав своих кремов. Хочу рассказать вам о тех веществах, которых лучше избегать в их составе”, — подчеркивает певица.

Далее Настя перечислила топ-3 вредных вещества в составе кремов:

Продукты нефтепереработки (жидкий парафин, минеральное масло, вазелин). Они могут забивать кожу и даже вызывать аллергию.

ПАВы (Поверхностно-активные вещества). В составе они кроются под абревиатурой PEG и приставкой в виде разных чисел (например, PEG-40, PEG-7? PEG-60). Могут оказывать токсичное влияние на кожу, а еще сушить ее и вызывать раздражение.

Силиконы. Они как-бы запечатывают вашу кожу, не давая ей дышать. То есть, забивают поры, делают кожу тусклой и обезвоженной. Короче, ничего хорошего.

“Кстати, в косметике они “прячутся” под разными названиями”, — замечает Настя.

Сone: Dimethicone (есть почти в каждом креме), Methicone, Trimethicone, Cyclomethicone, Amodimethicone, Trimethylsilylamodimethicone

Siloxane: Cyclopentasiloxane, Polydimethylsiloxane и др.

Как обычно Настя также дала обязательное задание на сегодня в рамках мотивационного курса “Жизнь в стиле NK”.

“Возьмите баночку своего любимого крема и проверьте его компоненты. Возможно, стоит пересмотреть свой уход? Но помните, что любой уход за собой начинается с любви к себе! Подойдите к зеркалу, улыбнитесь себе и скажите, что вы красивая”, — мотивирует Настя.

Напомним, ранее Настя Каменских рассекретила весь свой рацион на день.