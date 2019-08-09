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Ей точно 52? Роскошная Сальма Хайек восхищает молодостью на страницах глянца

Lite » Мода 09.08.2019 - 19:33
Ей точно 52? Роскошная Сальма Хайек восхищает молодостью на страницах глянца
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса восхищает молодостью и красотой

Сальма Хайек – еще одна звезда, в возраст которой невозможно поверить. Свежая упругая кожа, сияющие глаза, стройное тело… Именно такой она предстала сразу в нескольких известных журналах. Первый глянец, который украсила собой Сальма – британский Vogue. Актриса стала одной из 15 женщин, которые украсили сентябрьский выпуск – тот самый, над которым работала Меган Маркл.

Ей точно 52? Роскошная Сальма Хайек восхищает молодостью на страницах глянцаЕй точно 52? Роскошная Сальма Хайек восхищает молодостью на страницах глянцаНе верится, что Сальме скоро 53 (фото: instagram.com/britishvogue) 

"Представляем сентябрьский номер 2019 года #BritishVogue, отредактированный  Его Высочеством герцогиней Сассексской. На обложке под названием #ForcesForChange изображены 15 ведущих женщин мира, которые изменяют общественную жизнь ради глобального блага и были лично выбраны герцогиней Сассекской и главным редактором British Vogue Эдвардом Еннинфулом…", – презентовали его на официальной странице глянца. К слову, 16-е фото редактора символически оставили пустым. Таким образом, каждая читательница сможет примерить на себя роль героини номера.  

Ей точно 52? Роскошная Сальма Хайек восхищает молодостью на страницах глянцаСальма выразила благодарность всем журналам (фото: instagram.com/salmahayek)

Несколько часов назад Сальма показала новую работу – она стала героиней InStyle Magazine, который отмечает 25-летие. Хайек блистает в женственном наряде. Она примерила роскошное маленькое черное платье, которое дополнила босоножками на высоких каблуках с шипами. Завершает образ яркий вечерний макияж, укладка-волна и изысканные украшения.

Ей точно 52? Роскошная Сальма Хайек восхищает молодостью на страницах глянцаЕй точно 52? Роскошная Сальма Хайек восхищает молодостью на страницах глянцаСальма для InStyle (фото: instagram.com/salmahayek)

Актриса поделилась снимками в своем микроблоге и выразила благодарность за честь, оказанную ей. В сториз она показала короткие ролики, где позирует с архивными выпусками легендарного журнала. "Поздравляю с 25-летием InStyle. Спасибо, что включили меня в ваш специальный сентябрьский выпуск, я очень благодарна!".

Ей точно 52? Роскошная Сальма Хайек восхищает молодостью на страницах глянцаСальма наслаждается летом и солнцем (фото: instagram.com/salmahayek)

К слову, как и другие звезды, Сальма не упустила случая показать стройную фигуру в купальнике. Актриса опубликовала фото в бассейне, где отлично видно ее пышную грудь, тонкую талию и стройные ноги. Счастливая и довольная, она наслаждается теплым летним деньком. Берем пример!

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