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Волшебное упражнение для плоского живота: как правильно делать вакуум

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Диетолог наглядно показала, как делать это эффективное упражнение

Вакуум помогает укрепить мышцы живота и улучшить работу внутренних органов, при этом достаточно просто делается и не занимает много времени. Однако важно следить за правильной техникой выполнения. Диетолог Ева Шишова, которая ранее назвала полезные сладости, на своей странице в Instagram наглядно показала на своем примере, как делать это волшебное упражнение для плоского животика.

Эксперт отметила, что посмотрела несколько видео в сети, чтобы увидеть технику, которой руководствуются новички в фитнесе. И была в шоке от некоторых рекомендаций, где уже более миллиона просмотров.

Поэтому она записала свое видео с ДОСТОВЕРНОЙ техникой.

Видео: как делать вакуум (instagram.com/dietolog_prof)

Основные моменты:

  • вакуум делается на псевдовдохе
  • подбородок тянется к груди
  • спина круглая
  • пуп тянется к позвоночнику
  • выходим из вакуума плавно
  • делать каждый день по 10-15 раз (начинаем с 5)

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Иллюстративное фото (pexels.com)

Противопоказания:

  • КД
  • овуляция
  • беременность
  • маточная спираль
  • повреждения и заболевания внутренних органов

Напомним, певица Настя Каменских показала эффективные упражнения для упругих ягодиц.

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