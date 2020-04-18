Волшебное упражнение для плоского живота: как правильно делать вакуум

Вакуум помогает укрепить мышцы живота и улучшить работу внутренних органов, при этом достаточно просто делается и не занимает много времени. Однако важно следить за правильной техникой выполнения. Диетолог Ева Шишова, которая ранее назвала полезные сладости, на своей странице в Instagram наглядно показала на своем примере, как делать это волшебное упражнение для плоского животика.

Эксперт отметила, что посмотрела несколько видео в сети, чтобы увидеть технику, которой руководствуются новички в фитнесе. И была в шоке от некоторых рекомендаций, где уже более миллиона просмотров.

⠀

Поэтому она записала свое видео с ДОСТОВЕРНОЙ техникой.

⠀

Видео: как делать вакуум (instagram.com/dietolog_prof)

Основные моменты:

вакуум делается на псевдовдохе

подбородок тянется к груди

спина круглая

пуп тянется к позвоночнику

выходим из вакуума плавно

делать каждый день по 10-15 раз (начинаем с 5)

Как убрать жир с области талии: полезная шпаргалка от диетолога



⠀

Иллюстративное фото (pexels.com)

Противопоказания:

⠀

КД

овуляция

беременность

маточная спираль

повреждения и заболевания внутренних органов

Напомним, певица Настя Каменских показала эффективные упражнения для упругих ягодиц.