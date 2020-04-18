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Чарівна вправа для плоского живота: як правильно робити вакуум

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Дієтолог наочно показала, як робити цю ефективну вправу

Вакуум допомагає зміцнити м'язи живота і поліпшити роботу внутрішніх органів, при цьому досить просто робиться і не займає багато часу. Однак важливо стежити за правильною технікою виконання. Дієтолог Єва Шишова, яка раніше назвала корисні солодощі, на своїй сторінці в Instagram наочно показала на своєму прикладі, як робити цю чарівну вправу для плоского животика.

Експерт відзначила, що подивилася кілька відео в мережі, щоб побачити техніку, якою керуються новачки в фітнесі. І була в шоці від деяких рекомендацій, де вже більше мільйона переглядів.

Тому вона записала своє відео з ДОСТОВІРНОЮ технікою.

Відео: як робити вакуум (instagram.com/dietolog_prof)

Основні моменти:

  • вакуум робиться на псевдовдиху
  • підборіддя тягнеться до грудей
  • спина кругла
  • пуп тягнеться до хребта
  • виходимо з вакууму плавно
  • робити кожен день по 10-15 разів (починаємо з 5)

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Ілюстративне фото (pexels.com)

Протипоказання:

  • КД
  • овуляція
  • вагітність
  • маткова спіраль
  • ушкодження і захворювання внутрішніх органів

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