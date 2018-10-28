Як впливають на слух вакуумні навушники: думка експертів

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Всього є кілька видів навушників. Всі вони мають різну ступінь "шкідливості" для слуху

Сучасне життя важко уявити без музики і всяких, що поліпшують життя, гаджетів. Багато любителі музики вже не можуть обійтися без навушників, щоб насолоджуватися прослуховуванням улюблених треків і при цьому нікому не заважати. Однак, далеко не всі знають про те, що, здавалося б, такий невинни пристрій, як навушники, можуть зашкодити слуху. Про це повідомляє "2+2".

Для початку важливо розуміти, що таке слухова система і те, як вона влаштована.

Слухова система складається всього з трьох частин: зовнішнє вухо (вушна раковина) і слуховий прохід, середнє вухо: барабанна порожнина і слухові кісточки, і внутрішнє вухо – равлик з кортиевым органом всередині.

Хвилі звуку проникають через вушну раковину в середнє вухо, де барабанна перетинка пом'якшує амплітуду коливань і вже передає їх на слухові кісточки, а ті, у свою чергу транспортують коливання на волоскові клітини кортиевого органу. Ці клітини по суті є чутливими нервовими рецепторами-перетворювачами звукових коливань в електричні імпульси, які потім по нервах передаються в кору головного мозку.

Всього на сьогоднішній день є чотири типи навушників, як стверджують медики, зовсім безпечних не існує, однак ступінь впливу на слух у всіх різна.

Отже, навушники бувають: відкритого типу, накладні (закритого типу), вставні (відкритого типу) та вставні навушники закритого типу (вакуумні навушники або "затички").

Найшкідливіші з них – навушники, що вставляються беспосередньо у вухо. Затички повністю блокують слуховий прохід, через це коливання не мають виходу назовні і із збільшеною силою тиснуть на барабанну перетинку i волоскові клітини-рецептори можуть бути пошкоджені. Пошкодження клітини може призвести до сенсоневральної приглухуватості, яка дуже важко піддається лікуванню.

Щоб максимально зберегти слух, необхідно дотримуватись елементарних порад, при використанні навушників.

Важливо розуміти, що навушники неминуче ведуть до зниження слуху і, чим голосніше буде звучати музика в навушниках, тим відчутніше буде втрата слуху. Частота їх використання теж важлива, по можливості, її краще скоротити



Фахівці-отоларингологи радять обмежити прослуховування музики до 1 години в день. Гучність музики не повинна перевищувати 60% від максимуму.

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