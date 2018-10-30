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"Три С": українська співачка поділилася рецептом боротьби з осінньою хандрою

Lite » Зірки 30.10.2018 - 14:05
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Зірка закликала підписників поділитися з нею своїми способами

Популярна українська співачка Гайтана, яка нещодавно вперше вийшла у світ зі своїм чоловіком, поділилася своїм рецептом боротьби з осінньої хандрою. Про це артистка написала в своєму Instagram.

Знаменитість опублікувала відео, в якому ніжно наспівує, а під ним поділилася своїми порадами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від GAITANA (@gaitanamusic)

"Мене запитали в інтерв'ю, дати свій рецепт боротьби з осінньої хандрою. Я назвала свої улюблені 3С. Це:
1. Секс
2. Спорт
3. Сміх
Чергуйте всі між собою і ніякої нудьги! Дуже чекаю на ваші рецепти", - написала Гайтана.

&quot;Три С&quot;: українська співачка поділилася рецептом боротьби з осінньою хандроюФото: Гайтана (instagram.com/gaitanamusic)

Нагадаємо, раніше українська співачка Гайтана зізналася, що намагається бути економною за рахунок речей і що користується грошима "з розумом".

Ми також писали про те, що Гайтана зізналася, як їй вдалося після пологів повернути колишні форми. Співачка виховує доньку Сапфір-Ніколь, яку народила в липні минулого року. Артистка вважає, що запорука стрункої фігури – це позитивний душевний стан і спорт.

Відео: РБК-Україна

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