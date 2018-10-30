"Три С": українська співачка поділилася рецептом боротьби з осінньою хандрою

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Зірка закликала підписників поділитися з нею своїми способами

Популярна українська співачка Гайтана, яка нещодавно вперше вийшла у світ зі своїм чоловіком, поділилася своїм рецептом боротьби з осінньої хандрою. Про це артистка написала в своєму Instagram.

Знаменитість опублікувала відео, в якому ніжно наспівує, а під ним поділилася своїми порадами.

"Мене запитали в інтерв'ю, дати свій рецепт боротьби з осінньої хандрою. Я назвала свої улюблені 3С. Це:

1. Секс

2. Спорт

3. Сміх

Чергуйте всі між собою і ніякої нудьги! Дуже чекаю на ваші рецепти", - написала Гайтана.

Фото: Гайтана (instagram.com/gaitanamusic)

Нагадаємо, раніше українська співачка Гайтана зізналася, що намагається бути економною за рахунок речей і що користується грошима "з розумом".

Ми також писали про те, що Гайтана зізналася, як їй вдалося після пологів повернути колишні форми. Співачка виховує доньку Сапфір-Ніколь, яку народила в липні минулого року. Артистка вважає, що запорука стрункої фігури – це позитивний душевний стан і спорт.

Відео: РБК-Україна