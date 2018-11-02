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Чи впливає вага на сексуальність: українцям дали відповідь на пікантне питання

Lite » Краса і здоров'я 02.11.2018 - 22:47
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Сексолог дала кілька порад щодо того, як зробити інтимне життя приємним і яскравим

Вага людини напряму впливає на її сексуальність. Про це українцям сказала викладач жіночих практик, сексолог Альона Гондорич.

"Зайва вага викликає ряд порушень. Це також викликає дисбаланс у всьому: і гормональний, і психологічні проблеми. Адекватно себе сприймати як сексуальну жінку, коли є зайві кілограми, дуже важко. Людина в собі не впевнена і це дуже важливо", - розповіла експерт у коментарі газеті "Неділя Закарпатські новини".

За її словами, для того, щоб зробити інтимне життя приємним і яскравим, отримувати і дарувати у ліжку іншій людині радість і зберегти сім’ю, можна зайнятися, наприклад, йогою чи інтимною гімнастикою.

"Йога - це робота не тільки з фізичним тілом, але й із енергіями. А чим більше в нас енергії, тим більше в нас наснаги, бажання, натхнення…" - пояснила Альона і додала, що під час занять йогою у тілі "прокачується кров і лімфа, жінки стають більш еластичними, більш збудженими".

Нагадаємо, що відома українська телеведуча знялася в ніжній і чуттєвій фотосесії для легендарного чоловічого журналу Playboy і показала, як насолоджується кожною миттю ранку. 

Раніше популярна співачка поділилася своїм рецептом боротьби з осінньої хандрою.

Відео: РБК-Україна

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