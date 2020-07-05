Витаминный бум для кожи: маска красоты из клубники

После этой маски кожа становится увлажненной, подтянутой, гладкой, чистой и здоровой
Клубника – чудесный дар природы, с ее помощью можно продлить красоту и молодость. Чтобы улучшить тон лица, структуру кожи, достаточно съедать до 0,5 кг клубнички летом. Полезна она не только для приема внутрь. Эта ароматная ягода — действенное бьюти-средство. Сезон клубники в самом разгаре, а это значит, что самое время отодвинуть привычные баночки подальше, и доверить красоту своей кожи ароматной, безумно полезной ягоде, пишет бьюти-блогер Марина на своей странице в Instagram.
Косметологи рекомендуют делать клубничные маски всем без исключения. Они отлично подходят для любого типа кожи, обладают комплексным воздействием:
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Никакие магазинные маски для лица не смогут оказать такой же эффект и похвастаться таким же набором витаминов, которыми обладает уход за лицом на основе натурального продукта.
Ведь кто позаботится о нашем здоровье и красоте лучше, чем природа?
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
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Клубнику перетереть в пюре, добавить остальные компоненты, перемешать до однородного состояния.
Маску нанести на всё лицо, зону под глазами, шею, выдержать 15-20 минут, смыть тёплой водой, для закрепления результата, на кожу нанести любимый уходовый крем.
Иллюстративное фото (pexels.com)
Применение: 3 раза в неделю.
Курс: 10-15 процедур.
В результате полного курса применения масок из клубники кожа становится увлажненной, подтянутой, гладкой, чистой и здоровой. Тон лица выравнивается, цвет кожи приобретает свежий, сияющий вид.
Не забывайте проверять компоненты на переносимость.
Напомним, дерматолог рассказала, как эффективно защищать кожу от солнца.
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Автор: Lite