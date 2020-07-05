Вітамінний бум для шкіри: маска краси з полуниці

Ілюстративне фото (pexels.com)

Після цієї маски шкіра стає зволоженою, пружною, гладкою, чистою і здоровою

Полуниця – чудовий дар природи, з її допомогою можна продовжити красу й молодість. Щоб поліпшити колір обличчя, структуру шкіри, досить з'їдати до 0,5 кг полуниці влітку. Корисна вона не тільки для прийому всередину. Ця ароматна ягода — дієвий б'юті-засіб. Сезон полуниці в самому розпалі, а це означає, що саме час відсунути звичні баночки подалі, і довірити красу своєї шкіри ароматній, шалено корисній ягоді, пише б'юті-блогер Марина на своїй сторінці в Instagram.



Косметологи рекомендують робити полуничні маски всім без винятку. Вони відмінно підходять для будь-якого типу шкіри, володіють комплексним впливом:

⠀

покращують якість дерми;⠀

заповнюють шкіру необхідними вітамінами і мінералами;⠀

запускають процес регенерації клітин.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ніякі магазинні маски для обличчя не зможуть надати такий же ефект і похвалитися таким же набором вітамінів, якими володіє догляд за обличчям на основі натурального продукту.



Адже хто потурбується про наше здоров'я і красу краще, ніж природа?

⠀

ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ:

⠀

2 середніх полуниці.

1 ч. л. сметани.

10 крапель вітаміну Е.



Полуницю перетерти в пюре, додати інші інгредієнти, перемішати до однорідного стану.

Маску нанести на обличчя, зону під очима, шию, витримати 15-20 хвилин, змити теплою водою, для закріплення результату, на шкіру нанести улюблений уходовый крем.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Застосування: 3 рази в тиждень.

Курс: 10-15 процедур.



В результаті повного курсу застосування масок з полуниці шкіра стає зволоженою, пружною, гладкою, чистою і здоровою. Тон обличчя вирівнюється, колір шкіри набуває свіжий, сяючий вигляд.



Не забувайте перевіряти компоненти на переносимість.

Нагадаємо, дерматолог рассказала як ефективно захищати шкіру від сонця.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Lite