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"Весила почти 80 килограммов": Бейонсе раскрыла секрет похудения после родов

Lite » Красота 27.07.2019 - 15:11
"Весила почти 80 килограммов": Бейонсе раскрыла секрет похудения после родов
Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Звезда помогла специальная 22-дневная диета

Всемирно известная певица Бейонсе впервые рассказала, как ей удалось быстро вернуть себе потрясающую форму после рождения детей. Напомним, в июне 2017 артистка и ее муж Джей-Зи во второй раз стали родителями - на свет появились двойняшки Сэр и Руми. После родов звезда весила почти 80 килограммов, а вскоре ей предстояло выступление на фестивале Coachella, где нужно было надеть откровенный наряд. Что помогло ей добиться цели, Бейонсе рассказала в видеоролике, который опубликовала на своем YouTube-канале.

В начале видео певица становится на весы и видит там безрадостную картину.

"Доброе утро. Сейчас пять часов утра, и это мой первый день репетиции к Coachella. Какой кошмар: я вешу почти 80 килограммов. Предстоит долгий путь, но я справлюсь с этим", — говорит артистка.

По словам знаменитости, после рождения детей у нее было такое чувство, будто ее тело ей не принадлежит. Тогда она обратилась за помощью к своему другу, физиологу и тренеру Марко Борхесу. Он автор программы похудения 22 Days Nutrition, которую и использовала Бейонсе. Причем она прошла ее дважды, то есть ее диета длилась 44 дня.

Видео: Beyoncé - 22 Days Nutrition (youtube.com/Beyonce)

Основные принципы программы — обилие продуктов растительного происхождения и полный отказ от мяса. Артистка употребляла только рыбу, а рис заменила на киноа.

"Я сидела на очень низкокалорийной диете. Около 80% веса я скинула благодаря ей. Мой завтрак состоял из яичных белков, овощного коктейля, цельнозерновых хлопьев с обезжиренным молоком. А еще я пила очень много воды", — говорит она в ролике.

&quot;Весила почти 80 килограммов&quot;: Бейонсе раскрыла секрет похудения после родов

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Кроме того, певица активно занималась спортом, включая в свой план тренировок кроссфит и занятия по растяжке.

В итоге она вернула себе потрясающую форму и с блеском выступила на фестивале, и до сих пор продолжает восхищать поклонников стройной и подтянутой фигурой.

 

Фото: Бейонсе (instagram.com/beyonce)

Напомним, Бейонсе подчеркнула стройные ноги и пышную грудь сияющим нарядом от Alexander Mcqueen на премьере культового мультфильма "Король Лев".

Также Бейонсе блистала в Лондоне в роскошном платье от известного дизайнера.

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Новости Украины похудениедиетаБейонсе
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