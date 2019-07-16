Вернуться в строй! Бритни Спирс показала безупречную фигуру и новую серию упражнений

Бритни Спирс, которая всерьез занялась своим телом, взяла временный перерыв в Instagram. На ее странице за последнее время появлялось очень мало фото и видео. И вот девушка с новыми силами принялась оттачивать фигуру. 37-летняя певица записала несколько роликов, где демонстрирует упражнения на все группы мышц. "Разогревалась" она на беговой дорожке. Причем звезда призналась, что это один из самых трудных для нее видов активности. "Да, это мой вызов... Но я занималась 40 минут на беговой дорожке и 20 – на полу. Это большая проблема для меня – остаться на беговой дорожке, потому что я буквально ненавижу это... Так что, блин ! P. S. Это видео было снято сегодня!", – написала она.

Новая серия упражнений от Бритни (видео: instagram.com/britneyspears)

Короткий ролик вместил в себя также упражнения с гантелями – для рук, махи ногами – для безупречных бедер. А в предыдущем можно увидеть прогибы – для талии, приседания – для ягодиц, упражнения с фитнес-резинкой – для спины и массу других. Так что Бритни не перестает вдохновлять подписчиков! В том числе и своей формой, которую она подчеркнула кроп-топами жизнерадостной розовой и практичной серой расцветок и спортивными брюками, обтягивающими заметно постройневшие ноги.

Спирс знает, как вернуться в форму, и всем показывает (фото: instagram.com/britneyspears)

К слову, бойфренд певицы, с которым они часто занимаются вместе, не прекращал постить мотивирующие фото и ролики. Сэм Асгари в свое время стал тем, кто подтолкнул Бритни к счастливым переменам, в том числе вдохновил ее на регулярные занятия. Теперь Спирс каждую свободную минуту проводит в спортзале, мечтая о прессе, "как у ее парня". Так что Сэм явно имеет дар убеждать.

Сэм – настоящий мотиватор (фото: instagram.com/samasghari)

Несколько часов назад он показал новые фото своего безупречного тела, которые дополнил глубокими и призывающими к действию цитатами. " Успех не определяется достижением вашей цели... Он определяется всем опытом, с которым вы столкнулись, чтобы попасть туда…", "Вот несколько тренировок для спортсменов, чтобы поднять вашу физическую форму на новый уровень. Вот некоторые движения, которые я выбрал, чтобы оставаться в отличной форме для моей актерской карьеры…", – написал знаменитый красавец.