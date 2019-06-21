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Тело в дело: Бритни Спирс блеснула идеальной фигурой в красном мини

Lite » Красота 21.06.2019 - 20:28
Тело в дело: Бритни Спирс блеснула идеальной фигурой в красном мини
Бритни Спирс (фото: instagram.com/britneyspears)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

37-летняя звезда предоставила новое доказательство своей безупречной формы

Бритни Спирс, похоже, решила не просто привести себя в порядок, а вдохновить весь мир на спорт и тренировки. Несколько часов назад звезда, которая недавно рассказала, как нелегко ей дается сброс лишних кило, показала новое видео. На нем Бритни предстала в красном мини-платье, облегающем фигуру, с глубоким декольте и на каблуках. Девушка кружится, делая пару танцевальных па, а в конце ролика примеряет цилиндр. "Зачарованная", – написала Спирс. Стоит отметить, что красный, который часто может зрительно добавлять объемы, на Бритни смотрелся просто безупречно. Так что бесконечные тренировки знаменитой красавицы все-таки дали результат. И это тонкая талия, стройные ноги, подтянутые руки и рельефные мышцы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Britney Spears (@britneyspears)

Новое видео от Бритни Спирс вновь взорвало сеть (видео: instagram.com/britneyspears) 

Напомним, после кризиса и депрессии, настигшей ее после болезни отца, девушка пребывала в тяжелом состоянии. А затем постепенно взялась за себя и спорт, да так увлеклась, что стала не просто оттачивать свою фигуру, а и вдохновлять окружающих. Ее бойфренд – 25-летний Сэм Асгари – во всем ее поддерживает. Говорят, именно его советы и подтолкнули Бритни к спортзалу. Он всегда комментирует посты своей девушки, называя ее нежно "львицей". не проходит и дня, чтобы на странице Бритни не появилось новое мотивационное видео с подробным описанием и советами от певицы.

Тело в дело: Бритни Спирс блеснула идеальной фигурой в красном миниТело в дело: Бритни Спирс блеснула идеальной фигурой в красном миниТело в дело: Бритни Спирс блеснула идеальной фигурой в красном миниПевица – настоящий мотиватор (фото: instagram.com/britneyspears) 

Тем обиднее ей было увидеть в сети свое фото с увеличенными в "фотошопе" объемами. Ради того, чтобы отстоять фигуру, девушка даже сняла короткий ролик, где также кружилась, дав рассмотреть себя со всех сторон. Пост она сопроводила фото папарацци, где видно, как разительно отличаются ее формы от подлинных.

Тело в дело: Бритни Спирс блеснула идеальной фигурой в красном мини

Фейковое фото звезды (фото: instagram.com/britneyspears) 

Правда, видео спустя сутки Бритни удалила. Тем не менее многочисленные фанаты успели высказаться и уверить певицу, что увидели: она "худая, как игла".

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