Утомленные солнцем: особенности ухода за кожей после загара

Солнце это хорошо, многие из нас ждут его все долгие месяцы зимы. Но, позагорав на солнце, мы часто забываем про особый уход за кожей. А если все лето загорать и не сильно увлекаться уходом за кожей - кожа гораздо быстрее стареет. Да и сам красивый цвет будет недолгий. Популярный диетолог и фитнес-тренер Инна на своей странице в Instagram inna_foodfit поделилась действенными советами по уходу за кожей после загара.

Эксперт отметила, что пересушенная кожа очень скоро начнет шелушиться, облезать, так себе удовольствие…

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Для того, чтобы этого не произошло, надо:

1. Обязательно перед выходом на солнце наносить защитный крем. С защитой минимум 15-20 spf. Не бойтесь, что вы не загорите, цвет загара будет шикарный. Только при этом вы защитите кожу от вредных лучей, снизите риск возникновения пигментации, ожогов и пересушивания.

Иллюстративное фото (pexels.com)

2. После загара кожу очищаем, и наносим увлажняющий и питательный крем или молочко или масло для тела.

3. Для более качественного ухода за кожей минимум 2-3 раза в неделю принимаем ванну для увлажнения кожи после загара.

Рецепт:

Молоко 1 литр на ванну.

Мед 3-4 ст.л ложек.

Сок алоэ 2 ст.л.

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Это идеальная смесь, которая успокоит кожу после пребывания на солнце, уменьшит покраснение, увлажнит кожу и поможет избежать шелушения.

Иллюстративное фото (pexels.com)

Внимание: Ванна должна быть слегка теплой, а не горячей. Кайфуем в ней 20-30 минут. ⠀

Кстати, пока сидите в ванне, можно смешать 2 ст.л ложки молока, 1 ч.л меда и 1/2 ч.л сока алоэ и нанести как маску на лицо. Из ванны вы выйдете другим человеком!

Напомним, дерматолог рассказала, как эффективно защищать кожу от солнца.