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Стомлені сонцем: особливості догляду за шкірою після засмаги

Lite » Краса 03.07.2020 - 08:35
Стомлені сонцем: особливості догляду за шкірою після засмаги
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт поділилася корисними порадами з літнього догляду

Сонце це добре, багато хто з нас чекають його всі довгі місяці зими. Але, провівши час на сонці, ми часто забуваємо про особливий догляд за шкірою. А якщо все літо засмагати і не сильно захоплюватися доглядом за шкірою - шкіра набагато швидше старіє. Та й сам гарний колір буде недовгий. Популярний дієтолог і фітнес-тренер Інна на своїй сторінці в Instagram inna_foodfit поділилася дієвими порадами по догляду за шкірою після засмаги.

Експерт зазначила, що пересушена шкіра дуже скоро почне лущитися, облазити, так собі задоволення...

Для того, щоб цього не сталося, треба:

1. Обов'язково перед виходом на сонце наносити захисний крем. З захистом мінімум 15-20 spf. Не бійтеся, що ви не засмагнете, колір засмаги буде шикарний. Тільки при цьому ви захистите шкіру від шкідливих променів, знижуєте ризик виникнення пігментації, опіків і пересушування.

Стомлені сонцем: особливості догляду за шкірою після засмаги

Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Після засмаги шкіру очищаємо, і наносимо зволожуючий і живильний крем, або молочко або масло для тіла.

3. Для більш якісного догляду за шкірою мінімум 2-3 рази в тиждень приймаємо ванну для зволоження шкіри після засмаги.

Рецепт:

  • Молоко 1 літр на ванну.
  • Мед 3-4 ст. л ложок.
  • Сік алое 2 ст. л.


Це ідеальна суміш, яка заспокоїть шкіру після перебування на сонці, зменшить почервоніння, зволожить шкіру і допоможе уникнути лущення.

Стомлені сонцем: особливості догляду за шкірою після засмаги

Ілюстративне фото (pexels.com)

Увага: Ванна повинна бути теплою, а не гарячою. Кайфуємо в ній 20-30 хвилин. ⠀

До речі, поки сидите у ванні, можна змішати 2 ст. л ложки молока, 1 ч. л меду і 1/2 ч. л соку алое і нанести як маску на обличчя. З ванни ви вийдете іншою людиною!

Нагадаємо, дерматолог розповіла, як ефективно захищати шкіру від сонця.

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Автор: Lite

Теги Новини України возгораниекожакрасота
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