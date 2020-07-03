Стомлені сонцем: особливості догляду за шкірою після засмаги

Експерт поділилася корисними порадами з літнього догляду
Сонце це добре, багато хто з нас чекають його всі довгі місяці зими. Але, провівши час на сонці, ми часто забуваємо про особливий догляд за шкірою. А якщо все літо засмагати і не сильно захоплюватися доглядом за шкірою - шкіра набагато швидше старіє. Та й сам гарний колір буде недовгий. Популярний дієтолог і фітнес-тренер Інна на своїй сторінці в Instagram inna_foodfit поділилася дієвими порадами по догляду за шкірою після засмаги.
Експерт зазначила, що пересушена шкіра дуже скоро почне лущитися, облазити, так собі задоволення...
⠀
Для того, щоб цього не сталося, треба:
1. Обов'язково перед виходом на сонце наносити захисний крем. З захистом мінімум 15-20 spf. Не бійтеся, що ви не засмагнете, колір засмаги буде шикарний. Тільки при цьому ви захистите шкіру від шкідливих променів, знижуєте ризик виникнення пігментації, опіків і пересушування.
Ілюстративне фото (pexels.com)
2. Після засмаги шкіру очищаємо, і наносимо зволожуючий і живильний крем, або молочко або масло для тіла.
3. Для більш якісного догляду за шкірою мінімум 2-3 рази в тиждень приймаємо ванну для зволоження шкіри після засмаги.
Рецепт:
⠀
Це ідеальна суміш, яка заспокоїть шкіру після перебування на сонці, зменшить почервоніння, зволожить шкіру і допоможе уникнути лущення.
Ілюстративне фото (pexels.com)
Увага: Ванна повинна бути теплою, а не гарячою. Кайфуємо в ній 20-30 хвилин. ⠀
До речі, поки сидите у ванні, можна змішати 2 ст. л ложки молока, 1 ч. л меду і 1/2 ч. л соку алое і нанести як маску на обличчя. З ванни ви вийдете іншою людиною!
Нагадаємо, дерматолог розповіла, як ефективно захищати шкіру від сонця.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Lite