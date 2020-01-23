ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Уменьшение груди и увеличение ягодиц: пластический хирург назвал самые популярные среди украинок операции

Lite » Красота 23.01.2020 - 11:47
Уменьшение груди и увеличение ягодиц: пластический хирург назвал самые популярные среди украинок операции
Иллюстративное фото: unsplash.com/@speckfechta

Украински не только увеличивают, но и уменьшают грудь

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали, какие части тела постоянно совершенствуют в кабинетах пластических хирургов и чем опасна безоперационная ринопластика.

Добавить импланты в грудь, уколоть филлеры в губы или увеличить ягодицы – такие популярные запросы украинских женщин у пластических хирургов. Впрочем, красавицы не только увеличивают объемы. Некоторые, наоборот, избавляются от лишних сантиметров собственного тела. Самая популярная операция – уменьшение груди.

«Есть такое заболевание как ювенильная супермастия, когда в молодом возрасте начинает расти грудь. Она становится настолько большой, что это реально мешает. Она тяжелая, она вызывает потертости, следы от лямок, даже онемение в пальцах. Поэтому таким пациентам мы, конечно, уменьшаем грудь», – рассказывает пластический хирург Дмитрий Слоссер в эфире канала «Украина».

Некоторым пациенткам с таким редким диагнозом приходится иногда даже повторять эту процедуру уменьшения, потому что грудь не перестает расти. Стоит такая операция около 90 тысяч гривен в зависимости от клиники, а по сложности есть очень тяжелой и требует работы квалифицированного хирурга.

«Уменьшение груди – это гораздо сложнее. Далеко не каждый делает эту операцию красиво. Она длится намного дольше, технически это гораздо сложнее», – говорит пластический хирург.

Достаточно популярна операция по уменьшению носа. Ринопластика считается ювелирной работой хирурга, поэтому стоит от 70 тысяч гривен. Чтобы сэкономить, некоторые девушки прибегают к более дешевым процедурам – делают безоперационную ринопластику. Такая стоит от 2500 гривен.

«Есть методы, известные мне уже лет 10. Но они достаточно опасны, когда вводят специальные препараты, которые растворяют хрящевую ткань, костную. Нужно долго носить повязку. Можно получить как положительный, так и резко отрицательный эффект, так как могут быть серьезные осложнения, которые затем хирургически решать будет сложно», – отметил Дмитрий Слоссер в интервью «Ранку з Україною».

Мифы развенчаны: Топ-5 полезных свойств кофе Волшебный ингредиент: секретные рецепты красоты и молодости от бьюти-блогера
Новости Украины красотапластика
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь