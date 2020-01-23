Уменьшение груди и увеличение ягодиц: пластический хирург назвал самые популярные среди украинок операции

Иллюстративное фото: unsplash.com/@speckfechta

Украински не только увеличивают, но и уменьшают грудь

В программе «Ранок з Україною», которая выходит по будням в 6:30 на канале «Украина», рассказали, какие части тела постоянно совершенствуют в кабинетах пластических хирургов и чем опасна безоперационная ринопластика.

Добавить импланты в грудь, уколоть филлеры в губы или увеличить ягодицы – такие популярные запросы украинских женщин у пластических хирургов. Впрочем, красавицы не только увеличивают объемы. Некоторые, наоборот, избавляются от лишних сантиметров собственного тела. Самая популярная операция – уменьшение груди.

«Есть такое заболевание как ювенильная супермастия, когда в молодом возрасте начинает расти грудь. Она становится настолько большой, что это реально мешает. Она тяжелая, она вызывает потертости, следы от лямок, даже онемение в пальцах. Поэтому таким пациентам мы, конечно, уменьшаем грудь», – рассказывает пластический хирург Дмитрий Слоссер в эфире канала «Украина».

Некоторым пациенткам с таким редким диагнозом приходится иногда даже повторять эту процедуру уменьшения, потому что грудь не перестает расти. Стоит такая операция около 90 тысяч гривен в зависимости от клиники, а по сложности есть очень тяжелой и требует работы квалифицированного хирурга.

«Уменьшение груди – это гораздо сложнее. Далеко не каждый делает эту операцию красиво. Она длится намного дольше, технически это гораздо сложнее», – говорит пластический хирург.

Достаточно популярна операция по уменьшению носа. Ринопластика считается ювелирной работой хирурга, поэтому стоит от 70 тысяч гривен. Чтобы сэкономить, некоторые девушки прибегают к более дешевым процедурам – делают безоперационную ринопластику. Такая стоит от 2500 гривен.

«Есть методы, известные мне уже лет 10. Но они достаточно опасны, когда вводят специальные препараты, которые растворяют хрящевую ткань, костную. Нужно долго носить повязку. Можно получить как положительный, так и резко отрицательный эффект, так как могут быть серьезные осложнения, которые затем хирургически решать будет сложно», – отметил Дмитрий Слоссер в интервью «Ранку з Україною».