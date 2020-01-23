ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зменшення грудей і збільшення сідниць: пластичний хірург назвав найпопулярніші серед українок операції

Lite » Краса 23.01.2020 - 11:47
Зменшення грудей і збільшення сідниць: пластичний хірург назвав найпопулярніші серед українок операції
Ілюстративне фото: unsplash.com/@speckfechta

Українськи не тільки збільшують, але й зменшують груди

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», розповіли, які частини тіла постійно вдосконалюють в кабінетах пластичних хірургів і чим небезпечна безопераційна ринопластика.

Додати імпланти у груди, вколоти філери у губи чи збільшити сідниці – такі найпопулярніші запити українських жінок у пластичних хірургів. Утім, красуні не тільки збільшують об’єми. Деякі, навпаки, позбуваються зайвих сантиметрів власного тіла. Найпопулярніша операція – зменшення грудей.

«Є таке захворювання як ювенільна супермастія, коли в молодому віці починають рости груди. Вони стають настільки великими, що це реально заважає. Вони важкі, вони викликають потертості, сліди від лямок, навіть оніміння у пальцях. Тому таким пацієнтам ми, звісно, зменшуємо груди», – розповідає пластичний хірург Дмитро Слоссер в ефірі каналу «Україна».

Деяким пацієнткам з таким рідкісним діагнозом доводиться іноді навіть повторювати цю процедуру зменшення, бо груди не перестають рости. Коштує така операція близько 90 тисяч гривень залежно від клініки, а за складністю є дуже важкою і потребує роботи кваліфікованого хірурга.

«Зменшення грудей – це набагато складніше. Далеко не кожен робить цю операцію красиво. Вона триває набагато довше, технічно це значно складніше», – каже пластичний хірург.

Досить популярною є операція зі зменшення носа. Ринопластика вважається ювелірною роботою хірурга, тому коштує від 70 тисяч гривень. Аби зекономити, деякі дівчата вдаються до більш дешевих процедур – роблять безопераційну ринопластику. Така коштує від 2500 гривень.

«Є методи, відомі мені вже років 10. Але вони досить небезпечні, коли вводять спеціальні препарати, які розчиняють хрящову тканину, кісткову. Потрібно довго носити пов’язку. Можна отримати як позитивний, так і різко негативний ефект, тому що можуть бути серйозні ускладнення, які потім хірургічно вирішувати буде складно», – зазначив Дмитро Слоссер в інтерв’ю «Ранку з Україною».

Розвінчані міфи: Топ-5 корисних властивостей кави Чарівний інгредієнт: секретні рецепти краси і молодості від б'юті-блогера
Новини України красотапластика
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся