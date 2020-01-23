Зменшення грудей і збільшення сідниць: пластичний хірург назвав найпопулярніші серед українок операції

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Українськи не тільки збільшують, але й зменшують груди

У програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», розповіли, які частини тіла постійно вдосконалюють в кабінетах пластичних хірургів і чим небезпечна безопераційна ринопластика.

Додати імпланти у груди, вколоти філери у губи чи збільшити сідниці – такі найпопулярніші запити українських жінок у пластичних хірургів. Утім, красуні не тільки збільшують об’єми. Деякі, навпаки, позбуваються зайвих сантиметрів власного тіла. Найпопулярніша операція – зменшення грудей.

«Є таке захворювання як ювенільна супермастія, коли в молодому віці починають рости груди. Вони стають настільки великими, що це реально заважає. Вони важкі, вони викликають потертості, сліди від лямок, навіть оніміння у пальцях. Тому таким пацієнтам ми, звісно, зменшуємо груди», – розповідає пластичний хірург Дмитро Слоссер в ефірі каналу «Україна».

Деяким пацієнткам з таким рідкісним діагнозом доводиться іноді навіть повторювати цю процедуру зменшення, бо груди не перестають рости. Коштує така операція близько 90 тисяч гривень залежно від клініки, а за складністю є дуже важкою і потребує роботи кваліфікованого хірурга.

«Зменшення грудей – це набагато складніше. Далеко не кожен робить цю операцію красиво. Вона триває набагато довше, технічно це значно складніше», – каже пластичний хірург.

Досить популярною є операція зі зменшення носа. Ринопластика вважається ювелірною роботою хірурга, тому коштує від 70 тисяч гривень. Аби зекономити, деякі дівчата вдаються до більш дешевих процедур – роблять безопераційну ринопластику. Така коштує від 2500 гривень.

«Є методи, відомі мені вже років 10. Але вони досить небезпечні, коли вводять спеціальні препарати, які розчиняють хрящову тканину, кісткову. Потрібно довго носити пов’язку. Можна отримати як позитивний, так і різко негативний ефект, тому що можуть бути серйозні ускладнення, які потім хірургічно вирішувати буде складно», – зазначив Дмитро Слоссер в інтерв’ю «Ранку з Україною».