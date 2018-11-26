Як поліпшити поставу: поради голлівудського фітнес-тренера

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8 простих способів поліпшити свою поставу

Відомий лондонський тренер і засновниця спортивної студії Heartcore Fitness (яка, до речі, є улюбленим місцем актриси Кейт Хадсон і герцогині Сассекської Меган Маркл) Джесс Шурінг впевнена, що спортивна постава може значно поліпшити не тільки травлення і дихання, але і в цілому стан здоров'я, передає Harper's Bazaar.

"Погіршенню постави може сприяти безліч неочевидних на перший погляд чинників: неправильне поєднання щоденних процедур, фізична слабкість, малорухливий спосіб життя, хронічні нездужання або просто недостатня поінформованість", — розповідає Шурінг.

Проте є прості способи поліпшити свою осанкку.

Використовуйте підставку для ноутбука

Якщо ви працюєте в офісі або часто сидите за комп'ютером вдома, використовуйте підставку для ноутбука або монітора. Це допоможе тримати голову вище і уникнути тривалого напруги шийного відділу хребта.

Сидіть на краю стільця

По можливості намагайтеся сидіти на краю стільця, зберігаючи рівновагу. Це активує основні м'язи і буде тримати вас в правильному вертикальному положенні.

Підтримуйте м'язи в тонусі

М'язи тіла підтримують наш хребет, дозволяючи нам зберігати гнучкість і даючи можливість правильно рухатися. Вкрай важливо, щоб вони були активними і сильними. Почніть робити планку (у всіх її варіаціях).

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Більше ходіть босоніж

Взуття чинить серйозний вплив на нашу поставу і може викликати проблеми зі спиною, особливо це стосується взуття на високому каблуці. Знімайте його при кожній можливості і намагайтеся частіше ходити босоніж.

Використовуйте свою неактивну руку

Перевтома певних м'язів може привести до фізичних дисбалансів і як результат — до поганої постави. Постарайтеся використовувати свою неактивну руку (ліву, якщо ви правша, і навпаки), щоб відкрити двері або дістати з сумки помаду. Можна навіть спробувати носити сумку на протилежній руці.

Частіше робіть розтяжку

Розтяжка плечової зони протягом дня розправить м'язи і випрямить спину. Попросіть вашого тренера з фітнесу показати правильну техніку.

Дихайте глибоко

Періодично намагайтеся дихати глибоко — це допоможе не тільки зберегти спокій у стресовій ситуації, але і тримати спину рівно.

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Розслабляйте м'язи вранці і ввечері

Для скидання напруги спробуйте вправи пілатесу, наприклад перекати. Це розслабить м'язи тазу, спини, а також шиї і плечей, головне — правильно дихати.

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Відео: РБК-Україна