Украинская певица поделилась секретом стройности и здорового питания

Украинская певица Ольга Доля, которая застряла в Казахстане из-за пандемии COVID-19, поделилась со своими подписчиками в Instagram секретом здорового питания, благодаря которому она сохраняет стройность. Артистка призналась, что склонна к полноте, поэтому ей просто необходимо следить за тем, что и в каком количестве она ест.

"Меня природа, к сожалению, не наградила таким метаболизмом, при котором ешь и не толстеешь. Завидую таким людям. У меня шаг вправо, шаг влево и все в бока. Поэтому всю жизнь веду соревнование за свою фигуру. Хотя, признаюсь, были моменты, когда я проигрывала в этом сражении. И вот я, как каждая женщина, недовольная собой, когда любимое платье еле сходится — настроение на нуле, муж не понимает от чего такая злая. А злая, потому что самооценка начинает падать. Вот здесь важно не начать "заедать" свой стресс, а взять себя в руки. Вообще, приведение себя в форму процесс трудный, но захватывающий и благодарный. Хочу рассказать, как научиться составлять полезное и грамотное меню", - поделилась Ольга.

Ольга Доля рассказала о своем рационе питания (фото: instagram.com/olgadolya.music)

По словам певицы, самое важное в процессе здорового питания — это считать калорийность своего рациона.

"Нужно понимать разницу между: МАЛО и КАЛОРИЙНО. Можно кушать мало, но высококалорийную пищу. Разберем пример на двух видах завтрака:

1. Обычный небольшой бутерброд из белого хлеба с сыром, маслом и колбасой (150 г).

2. Овсяная каша на воде с добавлением льняного масла (150 г).



Как видите, вес продуктов одинаковый. Поэтому на первом этапе вы заполните желудок одинаково. Однако овсянка - это длинные углеводы, она придаст сытости на более длительный период. В отличие от бутерброда, который даст моментальный скачок, а затем резкое снижение сахара в крови и очень быстро снова захочется есть", — подчеркнула звезда.

Иллюстративное фото (instagram.com/olgadolya.music)

Артистка на примере показала, как важно рассчитать калорийность своего рациона:



"Вариант завтрака 1:

- хлеб 60 г (145 ккал),

- масло сливочное 15 г (112 ккал),

- сыр голландский 30 г (105 ккал),

- колбаса докторская 40 г (102 ккал),

- чай с сахаром 20 г сахара (80 ккал)

ИТОГО 544 ККАЛ!!!



Вариант завтрака 2:

- каша овсяная на воде 145 г (127 ккал),

- масло льняное 3 г (26 ккал),

- чай без сахара (0 ккал)

️ИТОГО 153 ККАЛ!!!



Почувствовали разницу? В этом заключается СУТЬ успеха. Можно есть МНОГО и худеть, а можно МАЛО и поправляться. И не забывайте о спорте!" - подытожила Доля.



Иллюстративное фото (instagram.com/olgadolya.music)

Отметим, что Ольга Доля в прошлом — фитнес-тренер и консультант по питанию. Она более 10 лет совмещала свою основную деятельность с работой тренера по шейпингу и аэробике.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, как правильно употреблять фреши.