Лучшие фреши для здоровья и красоты: топ-4 золотых правила употребления

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диетолог рассказала об основных правилах употребления свежевыжатых соков

Польза натуральных соков несомненна - это кладезь витаминов и минеральных веществ, но чтобы получить от него максимум пользы, надо знать, как правильно употреблять фреш. Диетолог Ольга Усенко на странице в Instagram озвучила топ-4 совета, как пить различные свежевыжатые соки.

Такой простой продукт, такой вкусный, но столько вопросов. Когда лучше пить? Сколько? Какой?

Добавить в него масло/сливки или нет? Вот топ-4 правила, как употреблять фреши правильно:

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1.Мы не пьем фреши натощак, соответственно мы не делаем "детоксы" на фрешах. Свежевыжатый сок - это концентрированный напиток, который может спровоцировать организм на дискомфорт в области живота, если есть проблемы с жкт о которых мы не знаем.

Пить фреши хорошо после завтрака/обеда в виде десерта. Эксперт советует пить такие напитки до 16:00, так как это очищенный продукт от клетчатки и его усвоение занимает малое количество времени, ведь это быстрые углеводы.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Смешиваем разные ингредиенты, но не больше чем 3. Очень классно сочетать фрукты с овощами во время приготовления фреша.

Самые вкусные сочетания:

яблоко - морковь

яблоко - сельдерей

морковь – апельсин

3.Есть свежевыжатые соки, которые нужно пить "особенно". Например: морковный.

Мы привыкли видеть, как в него добавляют что-то жирное: сливки, растительное масло. Это нужно для того, чтобы выжать максимум пользы из морковного фреша. Но это совершенно не обязательно. Если вы желаете получить не только бета-каротин, но и витамин А, тогда мы можем добавить жиры в сок, но если ваш рацион сбалансирован, то организм вероятнее всего и так все сделает правильно и правильно усвоит.

Еще очень особенный сок - свекольный. Концентрация активных веществ в нем высокая, ему лучше всего после отжатия дать постоять в холодильнике часик. Перед употреблением разбавить 1:3.

4.Фруктовые соки можно разбавлять водой, для того, чтобы они были менее агрессивны для ЖКТ. Разбавить можно 1/3 водой, это будет оптимально и по вкусу и по объему. Количество не разбавленного фреша на день - 150-200 мл самое оптимальное.

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Далеко не все могут пить такие напитки, поэтому с ними нужно быть осторожными, если вы чувствуете какой-то дискомфорт после употребления, старайтесь избегать их или выбирайте соки, которые не являются раздражителями и провокаторами для вас.

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