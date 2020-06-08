Уход за телом во время беременности: советы Илоны Гвоздевой

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Хореограф рассказала, что помогает ей оставаться красивой и ухоженной

Победительница шоу Танцы со звездами 2018, танцовщица и хореограф Илона Гвоздева рассказала о том, что ждет второго малыша, лишь на пятом месяце беременности. Зато сейчас девушка решила делиться с поклонниками деталями своей жизни и полезными советами для будущих мам. На своей странице в Instagram она рассказала, как ухаживает за телом во время беременности.

Звезда сопроводила пост нежным фото с 4-летней дочкой Валерией. Мама и дочка обе в пижамах, при этом малышка сидит на комоде и мажет кремом мамино лицо.

Илона Гвоздева очаровала снимком с дочкой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Илона отметила, что гормональная перестройка женского организма сильно влияет на кожу, волосы и ногти. Уход за кожей во время беременности напрямую зависит от того, как отреагирует организм на повышенный уровень эстрогенов. Косметические средства уходовой серии не должны содержать в своем составе спирт, салициловую кислоту, необходимо воздержаться от агрессивных пилингов и масок.

Далее танцовщица дала свои рекомендации:

"Важно!

1. Средства по уходу должны быть гипоаллергенными ( пользуюсь марками Genosys, Clarins, KODI, Nivea)

2. Для питания и увлажнения кожи отлично подходит крем с витамином E, экстрактами алоэ или с гиалуроновой кислотой ( Nivea soft идеально подходит и отличный по цене)

3. "Беременный" уход исключает любые косметологические процедуры, способные провоцировать тонус матки

4. После принятия водных процедур кожу следует смягчать специальными косметическими маслами, гелями или бальзамами,во избежание растяжек (WIQO офигенный крем от растяжек)

5. Во избежание сухости кожи необходимо в течение суток выпивать как минимум 2 л воды

6. Во время беременности можно и даже нужно баловать свои волосы качественными уходовыми средствами ( использую CHI, натуральные масла, бальзам T-LAB)

Илона Гвоздева поделилась секретами красоты для беременных (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

7. На протяжении "беременного" этапа не меняйте резко марку декоративной косметики

8. Подойти грамотно к выбору белья в период беременности.

Укрепить грудные мышцы позволит зарядка, при выполнении которой следует контролировать свое состояние. При головокружении, сильной тахикардии, одышке, болях внизу живота упражнения необходимо прервать. ( резинка, отжимания на коленях в положении «Собака»)

9. Приём витаминов для полноценного развития малыша (я принимаю Omega 3, Кальций+D3, Folio, Алфавит)

10. Спорт и активный образ жизни (танцы, прогулки, хорошее настроение,стретчинг)", - поделилась Гвоздева.

Ранее Илона Гвоздева рассказала, какое имя хочет дать будущему малышу.

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Автор: Lite