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Догляд за тілом під час вагітності: поради Ілони Гвоздьової

Lite » Краса 08.06.2020 - 10:56
Догляд за тілом під час вагітності: поради Ілони Гвоздьової
Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Хореограф розповіла, що допомагає їй залишатися красивою і доглянутою

Переможниця шоу Танці з зірками 2018, танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова розповіла про те, що чекає другого малюка, лише на п'ятому місяці вагітності. Зате зараз дівчина вирішила ділитися з шанувальниками деталями свого життя і корисними порадами для майбутніх мам. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, як доглядає за тілом під час вагітності.

Зірка супроводила пост ніжним фото з 4-річною донькою Валерією. Мама і донька обидві в піжамах, при цьому маля сидить на комоді і маже кремом мамине обличчя.

Догляд за тілом під час вагітності: поради Ілони Гвоздьової

Ілона Гвоздьова зачарувала знімком з донькою (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Ілона зазначила, що гормональна перебудова жіночого організму сильно впливає на шкіру, волосся і нігті. Догляд за шкірою під час вагітності безпосередньо залежить від того, як відреагує організм на підвищений рівень естрогенів. Косметичні засоби доглядової серії не повинні містити у своєму складі спирт, саліцилову кислоту, необхідно утриматися від агресивних пілінгів і масок.

Далі танцівниця дала свої рекомендації:

"Важливо!
1. Засоби по догляду повинні бути гіпоалергенними ( користуюся марками Genosys, Clarins, KODI, Nivea)
2. Для живлення і зволоження шкіри відмінно підходить крем з вітаміном E, екстрактами алое або з гіалуронової кислотою ( Nivea soft ідеально підходить і відмінний за ціною)
3. "Вагітний" догляд виключає будь косметологічні процедури, здатні провокувати тонус матки
4. Після прийняття водних процедур слід пом'якшувати шкіру спеціальними косметичними маслами, гелями або бальзамами,щоб уникнути розтяжок (WIQO офігенний крем від розтяжок)
5. Щоб уникнути сухості шкіри необхідно протягом доби випивати як мінімум 2 л води
6. Під час вагітності можна і навіть потрібно балувати своє волосся якісними уходовыми засобами ( використовую CHI, натуральні масла, бальзам T-LAB)

Догляд за тілом під час вагітності: поради Ілони Гвоздьової

Ілона Гвоздьова поділилася секретами краси для вагітних (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

7. Протягом "вагітного" етапу не змінюйте різко марку декоративної косметики
8. Підійти грамотно до вибору білизни в період вагітності.
Зміцнити грудні м'язи дозволить зарядка, при виконанні якої слід контролювати свій стан. При запамороченні, сильної тахікардії, задишки, болю внизу живота вправи необхідно перервати. ( гумка, віджимання на колінах у положенні «Собака»)
9. Прийом вітамінів для повноцінного розвитку малюка (я приймаю Omega 3, Кальцій+D3, Folio, Алфавіт)
10. Спорт і активний спосіб життя (танці, прогулянки, гарний настрій,стретчинг)", - поділилася Гвоздєва.

Раніше Ілона Гвоздьова розповіла, яке ім'я хоче дати майбутньому малюкові.

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Автор: Lite

Теги Новини України беременностькрасотаИлона Гвоздева
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