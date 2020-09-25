Уход за лицом в период тренировок: полный чек-лист от эксперта

Косметолог пояснила, что можно и что нельзя делать до и после тренировки
Усиленно занимаясь спортом, стоит помнить о правилах ухода за кожей, которые помогут сохранить красоту и хорошее состояние кожи. Как скорректировать свой уход за кожей при посещении спортзала и бассейна рассказала косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram.
В какое бы время не была тренировка, с утра вы выполняете полноценную процедуру базового ухода:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Непосредственно перед тренировкой умываться не нужно, если на вас нет макияжа. Если же макияж есть, то обязательно смойте его! Косметика, смешаясь с потом, создаст идеальные условия для размножения бактерий. После демакияжа повторите процедуру, описанную в п.1: умойтесь, тоник, крем.
Наша кожа во время тренировки потеет. Поэтому после тренировки лицо нужно обязательно умыть, а затем снова нанести лосьон.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
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