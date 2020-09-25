Уход за лицом в период тренировок: полный чек-лист от эксперта

Усиленно занимаясь спортом, стоит помнить о правилах ухода за кожей, которые помогут сохранить красоту и хорошее состояние кожи. Как скорректировать свой уход за кожей при посещении спортзала и бассейна рассказала косметолог Ольга Петрунина на странице в Instagram.



В какое бы время не была тренировка, с утра вы выполняете полноценную процедуру базового ухода:

Умыть лицо "умывалко",

Протереть лицо лосьоном,

Нанести кремы для лица и век.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Непосредственно перед тренировкой умываться не нужно, если на вас нет макияжа. Если же макияж есть, то обязательно смойте его! Косметика, смешаясь с потом, создаст идеальные условия для размножения бактерий. После демакияжа повторите процедуру, описанную в п.1: умойтесь, тоник, крем.



Наша кожа во время тренировки потеет. Поэтому после тренировки лицо нужно обязательно умыть, а затем снова нанести лосьон.

Если тренировка в утреннее/дневное время, после умывания снова нанесите свой дневной крем.

Если тренировка в вечернее время, можно обойтись без крема.

Можно нанести крем для век (если у вас есть время до сна минимум 1,5 часа).

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Еще несколько полезных рекомендаций:

Если вы идете в сауну, захватите с собой энзимный пилинг, в сауне он будет особенно эффективен, так как энзимы любят тепло (энзимный пилинг можно делать 1 раз в неделю).

Во время занятий спорта никогда не касайтесь лица руками! Полотенце, салфетка, бафф, повязка - вам в помощь! Прикосновения, как минимум, могут спровоцировать раздражение кожи.

Занимаясь на коврике, особенно если его надо касаться лицом, позаботьтесь о том, чтобы обезопасить себя! Постелите полотенце или протрите коврик антибактериальными салфетками.

Если вы посещаете бассейн, то обязательно перед погружением в воду, помимо крема, нанесите гигиеническую помаду, чтобы защитить губы.

Во время тренировки мы потеем и нуждаемся в восполнении влаги. Поэтому не забывайте пить достаточное количество воды, для восполнения водного баланса.

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