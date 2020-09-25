Догляд за обличчям в період тренувань: повний чек-лист від експерта

Посилено займаючись спортом, варто пам'ятати про правила догляду за шкірою, які допоможуть зберегти красу і гарний стан шкіри. Як скорегувати свій догляд за шкірою під час відвідування спортзалу та басейну розповіла косметолог Ольга Петруніна на сторінці в Instagram.



У який би час не відбувалося тренування, з ранку ви виконуєте повноцінну процедуру базового догляду:

Умити обличчя "умывалко",

Протерти обличчя лосьйоном,

Нанести креми для обличчя і повік.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Безпосередньо перед тренуванням вмиватися не потрібно, якщо на вас немає макіяжу. Якщо ж макіяж є, то обов'язково змийте його! Косметика,змішана з потом, створить ідеальні умови для розмноження бактерій. Після демакіяжу повторіть процедуру, описану в п. 1: умийтеся, тонік, крем.



Наша шкіра під час тренування пітніє. Тому після тренування обличчя потрібно обов'язково умити, а потім знову нанести лосьйон.

Якщо тренування в ранковий/денний час, після вмивання знову нанесіть свій денний крем.

Якщо тренування у вечірній час, можна обійтися без крему.

Можна нанести крем для повік (якщо у вас є час до сну мінімум 1,5 години).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ще кілька корисних рекомендацій:

Якщо ви йдете в сауну, захопіть з собою ензимний пілінг, в сауні він буде особливо ефективний, так як ензими люблять тепло (ензимний пілінг можна робити 1 раз на тиждень).

Під час занять спорту ніколи не торкайтеся обличчя руками! Рушник, серветка, бафф, пов'язка - вам в допомогу! Дотики, як мінімум, можуть спровокувати роздратування шкіри.

Займаючись на килимку, особливо якщо його треба торкатися обличчям, подбайте про те, щоб убезпечити себе! Постеліть рушник або протріть килимок антибактеріальними серветками.

Якщо ви відвідуєте басейн, то обов'язково перед зануренням у воду, крім крему, нанесіть гігієнічну помаду, щоб захистити губи.

Під час тренування ми пітніємо і потребуємо заповнення вологи. Тому не забувайте пити достатню кількість води, для поповнення водного балансу.

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