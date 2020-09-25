Догляд за обличчям в період тренувань: повний чек-лист від експерта

Косметолог пояснила, що можна і що не варто робити до і після тренування
Посилено займаючись спортом, варто пам'ятати про правила догляду за шкірою, які допоможуть зберегти красу і гарний стан шкіри. Як скорегувати свій догляд за шкірою під час відвідування спортзалу та басейну розповіла косметолог Ольга Петруніна на сторінці в Instagram.
У який би час не відбувалося тренування, з ранку ви виконуєте повноцінну процедуру базового догляду:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Безпосередньо перед тренуванням вмиватися не потрібно, якщо на вас немає макіяжу. Якщо ж макіяж є, то обов'язково змийте його! Косметика,змішана з потом, створить ідеальні умови для розмноження бактерій. Після демакіяжу повторіть процедуру, описану в п. 1: умийтеся, тонік, крем.
Наша шкіра під час тренування пітніє. Тому після тренування обличчя потрібно обов'язково умити, а потім знову нанести лосьйон.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ще кілька корисних рекомендацій:
Нагадаємо, що раніше б'юті-блогер Марина розповіла про осінню маску з яскраво вираженим ефектом омолодження і відбілювання.
До речі, нутриціолог Надія Пахирко розвіяла головні міфи про тренування.