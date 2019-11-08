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Как ухаживать за кожей зимой: бьюти-блогер поделилась советами

Lite » Красота 08.11.2019 - 08:36
Как ухаживать за кожей зимой: бьюти-блогер поделилась советами
Иллюстративное фото (pexels.com)

Зима – период, когда ухаживать за кожей лица нужно очень тщательно

С наступлением холодного времени года многие из нас замечают, что кожа становится суше. Например, летом кожа нормальная, а зимой становится сухой, или летом жирная кожа, а зимой становится нормальной. Бьюти-блогер Виктория Кушнарева, которая ранее рассказала, как определить свой тип кожи, раскрыла причины этого явления и дала советы по уходу в холодное время года на своей странице в Instagram.

Она отметила, что на самом деле тип кожи у нас не меняется, а меняются погодные условия, и наша кожа не может на это не реагировать. При температуре +5 градусов снижается активность сальных желез, кожа выделяет меньше себума, в результате снижаются её защитные свойства. Поэтому в холодное время года возникает необходимость корректировать уход за кожей.

Мы конечно можем использовать одни и те же средства круглый год, но это будет неправильно.

Есть один нехитрый способ подобрать правильный уход зимой. Все, что нужно сделать, это выбрать средства для ухода за кожей соседнего типа. То есть, если у вас жирная или комбинированная кожа летом, зимой выбираем крем для нормальной кожи, заменяя все стягивающие и матирующие крема на легкие защитные и питательные для нормальной кожи.

Как ухаживать за кожей зимой: бьюти-блогер поделилась советами
Иллюстративное фото: (pexels.com)

Если у вас нормальная кожа летом, зимой вам подойдёт крем для сухой кожи, ну а если у вас сухая кожа, что бывает крайне редко (не путайте обезвоженную кожу с сухой), то зимой вам необходимо заботиться о вашей коже вдвойне.

Существует такое мнение, что зимой нельзя пользоваться увлажняющим кремом, так как такой крем содержит воду, а на морозе она замёрзнет и превратится в лёд, что очень негативно скажется на коже. Девочки, не может крем замерзнуть, так как температура на поверхности нашей кожи всегда больше нуля.

Как ухаживать за кожей зимой: бьюти-блогер поделилась советами

Иллюстративное фото: (pexels.com)

Но вот правда то, что зимой действительно необходимо делать выбор в пользу защитных и питательных кремов, нежели увлажняющих. И не потому, что крем замерзает на коже, а вот почему:

Существует два вида увлажняющих компонентов:

1) Вещества, притягивающие влагу из окружающей среды (гиалуроновая кислота, мочевина, и тд);
2) Вещества, замедляющие испарение влаги с поверхности кожи (растительные масла).

В кремах обычно содержатся как одни, так и другие компоненты, но в зимнее время года необходимо отдавать предпочтение средствам, в которых преобладают компоненты, препятствующие испарению влаги с поверхности кожи.

Как ухаживать за кожей зимой: бьюти-блогер поделилась советамиКак ухаживать за кожей зимой: бьюти-блогер поделилась советамиКак ухаживать за кожей зимой: бьюти-блогер поделилась советами

Иллюстративное фото: (instagram.com/vita_bodylove)

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