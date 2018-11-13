ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Ученые выяснили, чем поздний ужин опасен для здоровья

Lite » Красота и Здоровье 13.11.2018 - 16:43
Ученые выяснили, чем поздний ужин опасен для здоровья
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Любителям покушать на ночь необходимо следить за уровнем сахара в крови

Группа американских ученых из Колумбийского университета пришла к выводу, что поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Их научное исследование на эту тему было опубликовано на портале LiveScience.

Специалисты провели длительный эксперимент, который основывался на результатах медицинских обследований около 13 тысяч человек в возрасте от 18 до 76 лет. Специалисты сопоставляли состояние здоровья и время приема пищи.

Медики обнаружили, что у тех, кто употреблял пищу после 18:00, был более высокий уровень сахара в крови, а также повышенное кровяное давление по сравнению с теми, кто ужинал до этого времени.

Так, у любителей позднего ужина риск развития гипертонии повышался на 29%, а преддиабета — на 19%. У 70% людей с преддиабетом развивается диабет 2-го типа (инсулиннезависимый диабет).

Возможной причиной подобного явления назвали нарушение циркадных ритмов — циклических колебаний в интенсивности биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Напомним, диетолог рассказала, от чего появляется сахарный диабет 2 типа. Отметим, сахарный диабет 2 типа — это хроническое заболевание поджелудочной железы, которое сопровождается нарушением углеводного обмена и последующим развитием высокого уровня сахара в крови.

Мы также писали о том, как получить инсулин бесплатно в Украине.

Ранее сообщалось, что Уляна Супрун пояснила, как можно предотвратить диабет и назвала главные методы профилактики болезни.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины питаниездоровьесердцездоровое питание
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь