Ученые выяснили, чем поздний ужин опасен для здоровья

Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Любителям покушать на ночь необходимо следить за уровнем сахара в крови

Группа американских ученых из Колумбийского университета пришла к выводу, что поздние приемы пищи могут вызвать сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Их научное исследование на эту тему было опубликовано на портале LiveScience.

Специалисты провели длительный эксперимент, который основывался на результатах медицинских обследований около 13 тысяч человек в возрасте от 18 до 76 лет. Специалисты сопоставляли состояние здоровья и время приема пищи.

Медики обнаружили, что у тех, кто употреблял пищу после 18:00, был более высокий уровень сахара в крови, а также повышенное кровяное давление по сравнению с теми, кто ужинал до этого времени.

Так, у любителей позднего ужина риск развития гипертонии повышался на 29%, а преддиабета — на 19%. У 70% людей с преддиабетом развивается диабет 2-го типа (инсулиннезависимый диабет).

Возможной причиной подобного явления назвали нарушение циркадных ритмов — циклических колебаний в интенсивности биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи.

Напомним, диетолог рассказала, от чего появляется сахарный диабет 2 типа. Отметим, сахарный диабет 2 типа — это хроническое заболевание поджелудочной железы, которое сопровождается нарушением углеводного обмена и последующим развитием высокого уровня сахара в крови.

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Видео: РБК-Украина