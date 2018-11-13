Вчені з'ясували, чим пізня вечеря небезпечна для здоров'я

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Любителям поїсти на ніч необхідно стежити за рівнем цукру в крові

Група американських вчених з Колумбійського університету прийшла до висновку, що пізні прийоми їжі можуть викликати серцево-судинні захворювання та цукровий діабет. Їх наукове дослідження на цю тему було опубліковано на порталі LiveScience.

Фахівці провели тривалий експеримент, який ґрунтувався на результатах медичних обстежень близько 13 тисяч чоловік у віці від 18 до 76 років. Фахівці порівнювали стан здоров'я і час прийому їжі.

Медики виявили, що у тих, хто вживав їжу після 18:00, був більш високий рівень цукру в крові, а також підвищений кров'яний тиск у порівнянні з тими, хто вечеряв до цього часу.

Так, у любителів пізнього вечері ризик розвитку гіпертонії підвищувався на 29%, а переддіабету — на 19%. У 70% людей з переддіабетом розвивається діабет 2-го типу (інсуліннезалежний діабет).

Можливою причиною подібного явища назвали порушення циркадних ритмів — циклічних коливань в інтенсивності біологічних процесів, пов'язаних зі зміною дня і ночі.

Нагадаємо, дієтолог розповіла, від чого з'являється цукровий діабет 2 типу. Зазначимо, цукровий діабет 2 типу — це хронічне захворювання підшлункової залози, яке супроводжується порушенням вуглеводного обміну і подальшим розвитком високого рівня цукру в крові.

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Відео: РБК-Україна