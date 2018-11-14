Вчені з'ясували, який напій знижує ризик розвитку діабету

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Вживання 3-4 чашок кави на день сприятливо позначається на здоров'ї

Фахівці з'ясували, що вживання кави сприяє зниженню ризику інсулінонезалежного цукрового діабету. Про це повідомляє інформаційний портал EurekAlert!.



Вчені проаналізували дані 30 досліджень, присвячених зв'язку кави і метаболічних захворювань. Виявилося, що вживання 3-4 чашок кави в день може знизити ризик діабету 2-го типу на 25 відсотків. Уточнюється, що сприятливий ефект надає навіть кава без кофеїну.

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На думку фахівців, напій може надавати протизапальний ефект, володіти антиоксидантною дією, впливати на кишкову мікрофлору, а також сприяти спалюванню жирів.

Як показали дослідження, у каві присутній ряд корисних речовин, включаючи сам кофеїн. Також в ньому міститься кавова кислота, гідроксикоричні кислоти, тригонелін і дитерпени, в тому числі кафестол і кахвеол, які мають протизапальну дію.

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Відео: РБК-Україна