Вчені розповіли, що може викликати масове безпліддя у чоловіків

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Вчені вивчали вплив теплових хвиль на жуків

Група вчених з Університету Східної Англії під керівництвом професора Метта Гейджа з'ясувала, що зміна клімату може представляти загрозу чоловічій фертильності. Результати дослідження були опубліковані в журналі Nature Communications.

Вчені вивчали вплив теплових хвиль на малого булавоусого хрущака. Жуки піддавалися або стандартним умовам контролю, або п'ятиденним температурам, які були на 5-7 градусів вище звичної для них температури.

Було встановлено, що перша теплова хвиля вдвічі зменшила число нащадків, що могли відтворювати самці, а друга – майже стерилізувала самців. Самки впливу температур не піддалися, однак виявилося, що теплові хвилі пошкоджують запліднену сперму в жіночих статевих органах.

Після теплового впливу самці скоротили виробництво сперми на три чверті і сперматозоїди, які потім проникали в жіночі органи, з більшою ймовірністю можуть загинути ще до запліднення.

Коли самці двічі піддавалися впливу теплових хвиль за десять днів, виробництво їх потомства становило менш ніж 1%.

Вчені заявили, що чоловіче безпліддя у спекотний період може допомогти пояснити, чому зміна клімату робить такий вплив на популяції видів, включаючи їх зникнення в останні роки.

Нагадаємо, були названі найкорисніші продукти для жіночого здоров'я. Здоров'я жінки, а також її репродуктивної системи залежить від безлічі факторів, у тому числі і від тих продуктів, що входять в раціон харчування.

Раніше ми розповідали про те, що вчені з'ясували, який напій знижує ризик розвитку діабету.

До речі, вчені з'ясували, як клімат впливає на кількість злочинів. Дослідники вивчили дані про 16 тисячі міст США за 1979-2016 роки і виявили незвичайну закономірність: чим тепліше видавалася зима, тим більше відбувалося злочинів.

Відео: РБК-Україна