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Ученые рассказали, что поможет быстрее сбросить лишний вес

Lite » Красота и Здоровье 06.11.2018 - 13:18
Иллюстративное фото (pxhere.com)
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Те, кто взвешивался не чаще раза в неделю, за год не сбросили в весе вообще

Исследователи из Университета Питтсбургской школы сестринского дела и Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) обнаружили, что похудению более всего помогает ежедневное взвешивание. Об этом сообщает EurekAlert.

Эффект данного действия был обнаружен в ходе эксперимента с участием 1042 человек. 

Среди участников были те, кто взвешивался регулярно, и те, кто самостоятельно не делал этого никогда. В зависимости от частоты взвешиваний ученые разбили участников на несколько групп.

Выяснилось, что те, кто взвешивался не чаще раза в неделю, за год не сбросили в весе вообще. А те, кто за неделю измерял массу тела 6−7 раз, похудели. Отметим, что в ходе исследования эксперты не давали испытуемым никаких рекомендаций по правильному питанию или упражнениям.

Ученые рассказали, что поможет быстрее сбросить лишний весФото: весы (pixabay.com)

По мнению специалистов, результаты исследования показывают ключевую роль самостоятельного контроля изменений массы тела для более успешного похудения.

Напомним, врачи назвали топ-7 причин обостренного чувства голода.

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Отметим, диетологи назвали пять ошибок, которые мешают избавиться от лишнего веса.Специалисты объяснили, что при изменении образа жизни, меняются и потребности организма, которые существенно влияют на уменьшение веса.

Видео: РБК-Украина

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