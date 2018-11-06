Вчені розповіли, що допоможе швидше скинути зайву вагу

Ілюстративне фото (pxhere.com)

Ті, хто зважувався не частіше разу на тиждень, за рік не скинули у вазі взагалі

Дослідники з Університету Пітсбургзької школи сестринської справи і Каліфорнійського університету в Сан-Франциско (США) виявили, що схудненню більш всього допомагає щоденне зважування. Про це повідомляє EurekAlert.

Ефект цієї дії був виявлений в ході експерименту за участю 1042 осіб.

Серед учасників були ті, хто зважувався регулярно, і ті, хто самостійно не робив цього ніколи. В залежності від частоти зважувань вчені розбили учасників на кілька груп.

З'ясувалося, що ті, хто зважувався не частіше разу на тиждень, за рік не скинули вагу взагалі. А ті, хто за тиждень виміряв масу тіла 6-7 разів, схудли. Відзначимо, що в ході дослідження експерти не давали піддослідним ніяких рекомендацій по правильному харчуванню або вправ.

Фото: ваги (pixabay.com)

На думку фахівців, результати дослідження показують ключову роль самостійного контролю змін маси тіла для більш успішного схуднення.

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Відео: РБК-Україна