Ученые определили, какие привычки могут продлить жизнь на 10 лет

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Сбалансированное правильное питание и здоровый сон

Ученые из Гарвардского университета в США обнаружили несколько ключевых привычек человека, которые способствуют увеличению продолжительности жизни на десятилетия. Об этом сообщает Daily Mail.

В исследованиях приняли участие около 700 человек старше 50 лет. Согласно данным университета, самые позитивные участники имели больше шансов прожить дольше других.

Фото: (pixabay.com)

Исследователи назвали и другие привычки, которые продлят жизнь на 10 лет - это сбалансированное правильное питание, здоровый сон, а также употребление алкоголя в умеренных количествах.

Также эксперимент помог выяснить, что люди, у которых есть дети, живут на 2-3 года дольше, чем бездетные. Помимо того, ученые рекомендуют больше гулять, не выходить рано на пенсию и вести активную сексуальную жизнь.

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