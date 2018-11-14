Вчені визначили, які звички можуть подовжити життя на 10 років

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Збалансоване правильне харчування та здоровий сон

Вчені з Гарвардського університету в США виявили кілька ключових звичок людини, які сприяють збільшенню тривалості життя на десятиліття. Про це повідомляє Daily Mail.

У дослідженнях взяли участь близько 700 осіб старше 50 років. Згідно з даними університету, самі позитивні учасники мали значно більше шансів прожити довше інших.

Фото: (pixabay.com)

Дослідники назвали й інші звички, які продовжать життя на 10 років - це правильне збалансоване харчування, здоровий сон, а також вживання алкоголю у помірних кількостях.

Також експеримент допоміг з'ясувати, що люди, у яких є діти, живуть на 2-3 роки довше, ніж бездітні. Крім того, вчені рекомендують більше гуляти, не виходити рано на пенсію і вести активне сексуальне життя.

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