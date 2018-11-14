Ученые назвали неожиданную пользу ожирения

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Лишний вес помогает бороться с опухолями

Ученые Калифорнийского университета (США) выяснили, что страдающие от ожирения больные раком лучше реагируют на препараты, стимулирующие иммунную систему на борьбу с раковыми опухолями. Парадоксально, но оказалось, что лишний вес провоцирует рост рака через те же соединения, на которые нацелена иммунотерапия. Об этом сообщает Nature Medicine.

Применив иммунотерапию на мышах и обезьянах с избыточным весом, ученые заметили, что у них "подавляющий" белок выделяется активнее вне зависимости от типа рака.

По словам одного из авторов исследования, руководителя отделения дерматологии Калифорнийского университета в Дэйвисе Уильяма Мерфи, дисфункция Т-клеток частично объясняется действием лептина — пептидного гормона, регулирующего энергетический обмен. Опыты показали, что высокое содержание лептина в крови мышей и людей коррелирует с повышенным выделением белка PD-1.

Однако, когда на контрольных мышах опробовали применение блокаторов сигнальных путей, обнаружилось, что выживаемость при ожирении оказалась выше.

Доцент кафедры радиационной онкологии вуза Арта Моньязеб отметил, что ожирение может оказаться важным биомаркером для ответа на данный вид иммунотерапии. По его мнению, избыточный вес снижает действие факторов, подавляющих иммунную систему и ускоряющих рост опухоли.

Ученые надеются выяснить, может ли диета с повышенным содержанием жиров имитировать эффект от ожирения для повышения эффективности ингибиторов контрольных точек.

Напомним, ученые выяснили, что увеличивает риск развития рака в четыре раза. Эксперты из Израиля провели исследование, которое позволило установить, что ожирение в подростковом возрасте увеличивает риск развития рака поджелудочной железы практически в четыре раза.

Ранее мы сообщали, что дневной свет позволит предотвратить развитие ужасной болезни. В эксперименте было задействовано 14 человек, которых подвергали воздействию голубого света (длина волны равна 50 нанометров) в течение 30 минут, что соответствует пребыванию на дневном свете.

Кстати, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала о пользе жиров и почем от них не стоит отказываться в рационе полностью. Супрун подчеркнула, что не бывает "хорошего" и "плохого" холестерина и это ни что иное, как "две стороны одного процесса транспорта холестерина в крови". Для нашего организма важен баланс.

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