Вчені назвали несподівану користь ожиріння

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Зайва вага допомагає боротися з пухлинами

Вчені Каліфорнійського університету (США) з'ясували, що хворі на рак, які страждають від ожиріння, краще реагують на препарати, що стимулюють імунну систему на боротьбу з раковими пухлинами. Парадоксально, але виявилося, що зайва вага провокує зростання раку через ті ж сполуки, на які націлена імунотерапія. Про це повідомляє Nature Medicine.

Застосувавши імунотерапію на мишах і мавпах з надмірною вагою, вчені помітили, що у них білок, що "пригнічує", виділяється активніше незалежно від типу раку.

За словами одного з авторів дослідження, керівника відділення дерматології Каліфорнійського університету в Дейвісі Вільяма Мерфі, дисфункція Т-клітин частково пояснюється дією лептину — пептидного гормону, що регулює енергетичний обмін. Досліди показали, що високий вміст лептину в крові мишей і людей корелює з підвищеним виділенням білка PD-1.

Однак, коли на контрольних мишах випробували застосування блокаторів сигнальних шляхів, виявилося, що виживаність при ожирінні виявилася вище.

Доцент кафедри радіаційної онкології вузу Арту Моньязеб зазначив, що ожиріння може виявитися важливим біомаркером для відповіді на даний вид імунотерапії. На його думку, надмірна вага знижує дію факторів, що пригнічують імунну систему і прискорюють ріст пухлини.

Вчені сподіваються з'ясувати, чи може дієта з підвищеним вмістом жирів імітувати ефект від ожиріння для підвищення ефективності інгібіторів контрольних точок.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що збільшує ризик розвитку раку в чотири рази. Експерти з Ізраїлю провели дослідження, яке дозволило встановити, що ожиріння в підлітковому віці збільшує ризик розвитку раку підшлункової залози практично в чотири рази.

Раніше ми повідомляли, що денне світло дозволить запобігти розвиток жахливої хвороби. В експерименті було задіяно 14 осіб, яких піддавали впливу блакитного світла (довжина хвилі дорівнює 50 нанометрів) протягом 30 хвилин, що відповідає перебуванню на денному світлі.

До речі, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла про користь жирів і чому від них не варто відмовлятися в раціоні повністю. Супрун підкреслила, що не буває "хорошого" і "поганого" холестерину і це ні що інше, як "дві сторони одного процесу транспорту холестерину в крові". Для нашого організму важливий баланс.

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