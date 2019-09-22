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Как убрать растяжки: правда и мифы от эксперта

Lite » Красота 22.09.2019 - 08:35
Как убрать растяжки: правда и мифы от эксперта
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Специалист пояснила, почему на коже появляются растяжки

Растяжки – это исключительно косметический дефект, но сколько неприятных эмоций переживают те, кто наблюдает эти неэстетичные следы на своей коже. Диетолог Альбина Комиссарова в Instagram рассказала, откуда берутся растяжки, а также пояснила, можно ли с ними бороться. Кстати, она также назвала топ- 5 вредных привычек, которые пагубно влияют на фигуру.

По статистике 50-90% женщин сталкивались с этой проблемой. А это значит, как минимум, каждая вторая.

Чаще всего растяжки появляются после родов или после резкого набора веса. Они не опасны для здоровья и несут в себе чисто косметический дефект. А теперь главное: крема, масла, массаж, практически не влияют на возникновение растяжек.

Как убрать растяжки: правда и мифы от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Никто не отрицает необходимость увлажнять и питать кожу, но вы должны быть готовы, что это не спасет вас от растяжек.

Что влияет на появление растяжек?

  • Вес женщины: при высоком весе выше риск появления растяжек
  • Возраст: чем младше, тем вероятнее появление растяжек
  • Генетика: если ваша кожа склонна к появлению растяжек, то хоть чем намажь, увы и ах
  • Многоплодная беременность

Как убрать растяжки: правда и мифы от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что можно сделать, чтобы растяжек не появилось?

Ничего. Но можно, например, не худеть на голодных диетах на 10 кг за месяц.

Как убрать растяжки?

Нет ни одного метода, которой показал бы высшую степень доказанного эффекта, однако наибольшую эффективность показало лазерное удаление растяжек, это уменьшало их видимость на 50-70%.

Как убрать растяжки: правда и мифы от эксперта

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Итак, бороться с растяжками довольно сложно. В рекламе сейчас уже часто можно увидеть моделей с растяжками, потому что это нормально. Любите себя, небольшой кожный дефект не должен мешать вашему качеству жизни.

Ранее диетолог Елена Кален рассказала, как просто и безболезненно перейти на правильное питание.

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