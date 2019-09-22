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Як прибрати розтяжки: правда і міфи від експерта

Lite » Краса 22.09.2019 - 08:35
Як прибрати розтяжки: правда і міфи від експерта
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Фахівець пояснила, чому на шкірі з'являються розтяжки

Розтяжки – це виключно косметичний дефект, але скільки неприємних емоцій переживають ті, хто спостерігає ці неестетичні сліди на своїй шкірі. Дієтолог Альбіна Комісарова в Instagram розповіла, звідки беруться розтяжки, а також пояснила, чи можна з ними боротися. До речі, вона також назвала топ - 5 шкідливих звичок, які згубно впливають на фігуру.

За статистикою 50-90% жінок стикалися з цією проблемою. А це означає, як мінімум, кожна друга.

Найчастіше розтяжки з'являються після пологів або після різкого набору ваги. Вони не небезпечні для здоров'я і несуть в собі чисто косметичний дефект. А тепер головне: крему, масла, масаж, практично не впливають на виникнення розтяжок.

Як прибрати розтяжки: правда і міфи від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ніхто не заперечує необхідність зволожувати і живити шкіру, але ви повинні бути готові, що це не врятує вас від розтяжок.

Що впливає на появу розтяжок?

  • Вага жінки: при високій вазі вище ризик появи розтяжок
  • Вік: чим молодше, тим імовірніше поява розтяжок
  • Генетика: якщо ваша шкіра схильна до появи розтяжок, то хоч чим намаж, на жаль і ах
  • Багатоплідна вагітність

Як прибрати розтяжки: правда і міфи від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що можна зробити, щоб розтяжок не з'явилося?

Нічого. Але можна, наприклад, не худнути на голодних дієтах на 10 кг за місяць.

Як прибрати розтяжки?

Немає жодного методу, якій показав би вищу ступінь доведеного ефекту, однак найбільшу ефективність показало лазерне видалення розтяжок, це зменшувало їх видимість на 50-70%.

Як прибрати розтяжки: правда і міфи від експерта

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Отже, боротися з розтяжками досить складно. У рекламі зараз вже часто можна побачити моделей з розтяжками, тому що це нормально. Любіть себе, невеликий шкірний дефект не повинен заважати вашому якості життя.

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