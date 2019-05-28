Перекусы и обезжиренные продукты: топ-5 вредных привычек, которые портят фигуру

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт перечислила далеко не безобидные пищевые ритуалы, которые мешают быть стройной

Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова утверждает, что на первый взгляд безобидные, укоренившиеся в нашем сознании и пищевом поведении, привычки могут встать на пути к красивой и стройной фигуре. Об этом она написала в Instagram.

Эксперт составила рейтинг топ-5 ошибочных правил пищевого поведение, которые мешают похудеть и обзавестись желаемыми формами.

В список вредных для фигуры привычек входит:

Внедрение дополнительных перекусов, потому что "надо питаться дробно"

Если до этого вы ели 3 раза в день и чувствовали себя прекрасно, а теперь решили добавить пару перекусов, вероятно, что вы увеличите калорийность рациона и получите обратный эффект. Перекусы нужны, только если вы так привыкли и вам так удобно.

Чае-, кофепития

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Мало того, что часто это + сливки и сахар, так еще и сопровождается вкусняшками. Ну а чем еще заниматься на работе? Выход есть! Прививайте себе культуру чаепития. Просто чай с лимоном, кофе черный или с молоком. Вместо печенья и конфет - нарезанные фрукты/овощи. Орехов легко переесть, так что берите с собой 1 порцию - горсть.

Отсутствие планирования

Не обязательно писать себе меню на день, но планировать, что завтра перед тренировкой за 1,5 часа надо поесть, а значит, продумать, где или что взять с собой. Запасайтесь заранее "палочками-выручалочками", киньте в сумку пару батончиков из сухофруктов.

Сладкие напитки

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Особенно проблема актуальна летом. Если хочется пить - выбирайте воду, либо натуральные морсы без сахара. Соки, газировки, смузи, лимонады часто содержат очень много сахара и дополнительных калорий.

Обезжиренные продукты

Мало того, что они бесполезны, часто содержат стабилизаторы и загустители, они плохо насыщают, и скоро вы опять захотите есть. Жирность 5% - это нормально.

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