Прибрати оттеки під очима: косметолог дала цінні поради

Фото: (instagram.com/dr.annakravchuk)

Хронічне недосипання - одна з причин набряків під очима

Експерт по жіночій красі і косметолог Ганна Вакарчук розповіла, як позбутися від набряків і темних кіл під очима. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram. На її думку, диво-засобу не існує, але необхідно дотримуватися деяких правил, тоді вдасться мінімізувати прояви відтоків.

"Нещодавно мене попросили порадити хороший засіб, яке допоможе прибрати набряки під очима. Я можу порадити, але чи буде це правильно? На мій погляд, для початку необхідно розібратися, що може провокувати виникнення набряків. Тому сьогодні пропоную розібрати цю важливу тему", - написала косметолог.

Ганна назвала найбільш часті причини, які призводять до "мішків" під очима.

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хронічні недосипання (безсоння, робота в нічний час доби);

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ендокринні захворювання;

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хронічні захворювання печінки і мочевыделителтной системи;

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незбалансований раціон харчування (вживання жирної, солоної, гострої, кислої їжі);

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зловживання спиртними напоями;

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недотримання питного режиму (якщо ви п'єте мало води, організм робить запаси, намагаючись зберегти максимальну кількість вологи);

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алергічна реакція, в тому числі – і на косметику (набряклість виникає досить швидко);

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інфекції, травми судин (набряк може виникати під одним оком);

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неправильне застосування уходових косметики (крем для обличчя не можна наносити на шкіру навколо очей; оптимальний час для нанесення крему навколо очей – до 22:00, після шкіра погано поглинає косметичні засоби; наносити крем на очищену шкіру обличчя тонким шаром);

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генетичний фактор;

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вікові зміни

Косметолог розповіла, як зробити так, щоб мінімізувати набряклість.

"За п'ять хвилин до сну не їмо, рідина після 17:00 літрами не п'ємо, солоними і гострими стравами не захоплюємося. І звичайно ж, правильно доглядайте за зоною навколо очей. Що я маю на увазі? Користуйтеся кремом, що призначається для цієї зони(добре, якщо в складі є такі компоненти, як кофеїн, екстракт зеленого чаю, гинкого білоба, цитрусові, пептиди, ретинол, ментол, сквалан, гиалуронвоая кислота, вітаміни", - зазначила Ганна.

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