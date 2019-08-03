Как убрать дряблый живот: топ-4 популярных метода, которые не работают

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт развенчала мифы о том, как вернуть тонус мышцам живота

Дряблый живот – одна из проблем, с которой боятся столкнуться после похудения. Потеря тонуса кожи и растяжки могут стать неприятными спутниками стройных форм. Каковы причины появления дряблости живота и какие из популярных методов по борьбе с ней неэффективны, на странице в Instagram рассказала эксперт по похудению Катя Медушкина.

Эксперт утверждает, что привести к потере тонусу мышц может не только резкий сброс веса, но и ряд других факторов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Возможные причины дряблости живота:

Беременность - после нее могут оставаться растяжки.

Резкая потеря веса. Кожа не успевает адаптироваться под новые "формы" и обвисает.

Не хватает коллагена и эластина.

Физических нагрузок нет, мышцы не в тонусе.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт назвала топ-4 популярных методов борьбы с дряблостью кожи на талии, которые не работают:

Каждый день качать прес

Мышцам живота, как и любым другим, нужен отдых. А локального жиросжигания не существует, так что качай-не качай, но без общих жиросжигающих тренировок не обойтись.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Диеты и дефицит калорий больше, чем 20%

Это приведет к срыву, замедлению обмена веществ и возвращению с таким трудом потерянных кг.

Обруч

Если он легкий - эффекта просто не будет, а если тяжелый - его кручение может привести к гематомам и даже травмам внутренних органов.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Термобелье или обертывание пленкой во время тренировок

Жир это не сожжет, зато не даст организму отводить влагу (пот) во время тренировки. А от этого возрастает нагрузка на сердце.

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