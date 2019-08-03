Як прибрати в'ялий живіт: топ-4 популярних методи, які не працюють

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розвіяла міфи про те, як повернути тонус м'язів живота

В'ялий живіт – одна з проблем, з якою бояться зіткнутися після схуднення. Втратита тонусу шкіри і розтяжки можуть стати неприємними супутниками струнких форм. Які причини появи в'ялості живота і які з популярних методів боротьби з нею неефективні, на сторінці в Instagram розповіла експерт по схудненню Катя Медушкина.

Експерт стверджує, що привести до втрати тонусу м'язів може не тільки різке скидання ваги, але і ряд інших факторів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Можливі причини в'ялості живота:

Вагітність - після неї можуть залишатися розтяжки.

Різка втрата ваги. Шкіра не встигає адаптуватися під нові "форми" і обвисає.

Не вистачає колагену і еластину.

Фізичних навантажень немає, м'язи не в тонусі.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала топ-4 популярних методів боротьби з в'ялістю шкіри на талії, які не працюють:

Щодня качати прес

М'язам живота, як і будь-яким іншим, потрібен відпочинок. А локального жироспалювання не існує, так що качай-не качай, але без загальних жироспалювальних тренувань не обійтися.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дієти і дефіцит калорій більше, ніж 20%

Це приведе до зриву, уповільнення обміну речовин і поверненню з такими труднощами втрачених кг.

Обруч

Якщо він легкий - ефекту просто не буде, а якщо важкий - його кручення може призвести до гематом і навіть травм внутрішніх органів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Термобілизна або обгортання плівкою під час тренувань

Жир це не спалить, зате не дасть організму відводити вологу (піт) під час тренування. А від цього зростає навантаження на серце.

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