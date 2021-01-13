В целости и сохранности: топ-7 секретов от косметолога, как продлить срок косметики

Правильные условия хранения косметики смогут помочь существенно сэкономить на покупке и содержать ее в надлежащем виде до конца срока годности без утраты эффективности. Сделать это очень просто, стоит учесть нюансы использования любимых продуктов, и вы сможете обойтись без ненужных трат.

Косметолог Татьяна Моторина рассказала в Instagram о том, как и где правильно хранить косметику. Вот 7 основных правил:

⠀

1.Не храните косметику для лица и тела в ванной (кроме очищающих продуктов — средств для умывания, геля для душа, шампуня). Здесь постоянно меняется температура, повышена влажность. Такая атмосфера меняет консистенцию средств, сокращает их срок годности.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

2.Темнота — друг молодежи и косметики. Тихий уголок без света, перепадов влажности, с температурой от 12 до 22 градусов, идеален для средств ухода. Самое лучшее место для косметики — спальня.

⠀

3.Даже если вы очень устали, не ленитесь и тщательно закрывайте баночки, прячьте содержимое от кислорода и пыли.

В противном случае в косметическом средстве начнутся процессы окисления, оно быстрее придет в негодность. Не выбрасывайте пластиковую крышку-прокладку из баночки с кремом. Она является дополнительной защитой от грязи, пыли и бактерий.

⠀

4.Используйте шпатели. К каждому крему прилагаются специальные шпатели — и они там не для красоты. Чтобы в баночку не попадала грязь, берите средство этой лопаточкой. Не хотите так заморачиваться, тогда покупайте средства с дозаторами.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

5.Обращайте внимание на срок годности. Содержимое красивых баночек, даже от самых люксовых брендов, не может храниться вечно. У различных средств он свой.

⠀

6.Не храните косметику в обычном холодильнике. Если только это не натуральная косметика, которая не содержит консервантов. Поместив эти продукты в холодильник, вы можете продлить их срок годности.

А вот средства с масляными текстурами хранить в холодильнике не стоит — холод меняет их консистенцию, а значит, и эффективность.

⠀

7.Следите за состоянием своей косметики. Если у вашего крема изменился запах, текстура, цвет, на поверхности появились странные частички — значит, в косметику проникли кислород, грязь, здесь размножаются бактерии. Не жалей, выбрасывай немедленно.

Напомним, что ранее косметолог Ольга Петрунина поделилась топ-12 советов по уходу за кожей на каждый день.

Кстати, диетолог Ева Шишова рассказала о доступной схеме ухода за телом.